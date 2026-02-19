Öt kivégzett férfi nyomában Wales legősibb városában

A carmartheni börtön eltűnt sírjai

A régi carmartheni börtönt az 1930-as években bontották le. Helyén később a Carmarthenshire Megyei Tanács székháza épült fel. A helyiek szerint azonban az egykori börtönkert földjében ma is ott nyugszik öt elítélt.

Fotó: Wikimedia Commons

A négy gyilkost és egy hamisítót 1818 és 1894 között akasztották fel. A kivégzések kezdetben nyilvános látványosságnak számítottak, később a börtön falain belül hajtották végre őket. A testeket a börtön területén temették el.

Richard Goodridge, Carmarthen korábbi polgármestere úgy véli, a kutatás egy Sherlock Holmes-regénybe illő rejtélyt oldhat meg. Állítása szerint az elmúlt két év vizsgálatai alapján erős a gyanú, hogy a maradványok ma is az eredeti sírokban fekszenek.

Radar a parkolóban

Shane Gwilt földmérő digitális radarszkennerrel vizsgálta át az egykori börtönkert területét. A mélyföldi vizsgálat nem bontotta meg a parkoló burkolatát. Az adatokat elemzésre Olaszországba küldték, az eredményeket napokon belül várják. A tanács jelezte: ha valóban emberi maradványokat találnak, nem bolygatják meg és nem távolítják el azokat.

Alun Lenny tanácsos hangsúlyozta, hogy a vizsgálat nem okozott költséget a megyei tanácsnak, és nem zavarta a parkoló használatát. Szerinte az eredmény új fejezetet nyithat Carmarthen, Wales legrégebbi városának történetében.

A hamisító, aki kegyelmet kért

A St Clears-i William Baines-t 1818. május 23-án akasztották fel hatalmas nézősereg előtt. Azért ítélték halálra, mert az Angol Bank bankjegyeit hamisította és terjesztette. Azt állította, hogy a hamis pénz véletlenül elégett, és felajánlotta segítségét a banknak a jövőbeli hamisítások megakadályozására, ha kegyelmet kap. A bank elutasította.

Egy hamisított kétfontos bankjegye ma a carmartheni megyei levéltárban látható. Édesanyját és nővérét a bűncselekményben való részvételük miatt nem végezték ki, de börtönbüntetést kaptak.

Nyilvános kivégzés tízezer néző előtt

David Evans iskolamestert 1829. szeptember 21-én végezték ki. Kampóval ölte meg terhes szeretőjét, Hannah Davist, majd a holttestet egy Llanybydder közelében lévő patakban hagyta. A korabeli beszámolók szerint azért akarta „eltűntetni” a nőt, mert más kapcsolatba kezdett.