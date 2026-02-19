Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen

Csak igazolta az oltásokat, de nem adta be azokat, most rács mögött ül a gyermekorvos

A gyanú szerint a gyermekorvos és asszisztense pénzért és ajándékokért cserébe úgy állított ki kötelező védőoltásokról igazolásokat, hogy az oltásokat valójában nem adták be. A Budakörnyéki Járásbíróság egy hónapra elrendelte letartóztatásukat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 20:29
Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
Egy dunavarsányi gyermekorvos és asszisztense letartóztatásba került, mert a gyanú szerint úgy állítottak ki kötelező oltásokról igazolást, hogy azokat valójában nem adták be – közölte a Budapest Környéki Törvényszék a honlapján csütörtökön.

Female hands in handcuffs on a woody table
Forrás: Maen Zayyad / Shutterstock

Jogszabály rögzíti, mely oltásokat milyen életkorban kell beadni a magyar állampolgároknak és a tartósan Magyarországon tartózkodó külföldieknek. Ugyanakkor számos szülő a vakcinák esetleges káros hatásai miatt megpróbálja elkerülni, hogy gyermeke megkapja a kötelező védőoltásokat, viszont szeretne mentesülni az ezzel járó szankciók alól. Ennek érdekében olyan orvosokat keresnek, akik igazolást állítanak ki az oltás beadásáról úgy, hogy ez valójában meg sem történik. A dunavarsányi gyerekorvos is azt vállalta, hogy asszisztensével ilyen valótlan tartalmú igazolásokat állít ki pénzért, illetve ajándékért cserébe.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoz az ügyben.

Miután a két gyanúsított hosszú ideje ugyanolyan módon követte el cselekményét, s abból jelentős jövedelme származott, fennáll a veszélye, hogy kényszerintézkedés elrendelése nélkül folytatnák azt. Továbbá nagy az esélye, hogy az ügyben érintett személyek befolyásolásával a bizonyítást megnehezítenék, valamint a bűncselekmény jellege, a nyomozás állása és az egyik gyanúsított büntetőeljárásban tanúsított magatartása miatt is indokolt a két gyanúsított letartóztatása az ügyészi indítvány szerint.

Bírósági meghallgatásán a gyerekorvos csak a személyi körülményeire vonatkozó kérdésekre válaszolt, míg asszisztense beismerte a cselekmény elkövetését, de részletes vallomást nem tett.

Mindezek alapján a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója csütörtökön egy hónapra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását – közölte a törvényszék.

Forrás: Shutterstock


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

