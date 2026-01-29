magyar orvosi kamaraoltásellenesorvosjárványoltás

Megelégelte a kamara, hogy támadják az orvosokat az oltások miatt

A védőoltások a gyermek és a társadalom védelmét szolgálják, így senki sem teheti meg, hogy „egyéni meggyőződése” miatt az oltásellenes hangokat erősíti – fogalmazott lapunknak a Magyar Orvosi Kamara két szakembere, Svéd Tamás, a MOK főtitkára és Szabó Erzsébet Gyöngyi, a MOK Háziorvosi Szakmai Tagozat ügyvivője. A MOK egyben kiemelte, az oltóorvosok elleni támadások visszaszorítása érdekében a jövőben nem hívható önállóan perbe az az orvos, akit a védőoltás beadása miatt jelentettek fel.

Tar Hajnalka
2026. 01. 29. 5:18
Illusztráció MTI Fotószerkesztõség MTI/Rosta Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Munkacsoportokat hoztunk létre az oltóorvosokat, az őket segítő védőnőket és szakdolgozókat ért támadások miatt, az első, ezzel kapcsolatos egyeztetés lezajlott az érintett hatóságok, jogászok és a szakma képviselőivel – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Magyar Orvosi Kamara, kiemelve, a támadásban érintett orvosoknak, egészségügyi szakembereknek napi szinten nyújtanak szakmai és jogi segítséget.

oltásellenes
Magyar Orvosi Kamara: senki sem teheti meg, hogy „egyéni meggyőződése” miatt az oltásellenes hangokat erősíti (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Emlékeztettek: az oltóorvos ezekben az esetekben a hatályos magyar jogszabályok alapján közfeladatot lát el, az életkorhoz kötött védőoltások beadását kötött oltási rend és jogszabályok írják elő.

– Vagyis az orvos azt teszi, amire a jogszabályok őt is kötelezik. Ezért is érinti nagyon érzékenyen az orvosokat ez a fajta támadás – fogalmaztak, majd jelezték, a kamara kezdeményezésére ebben a kérdésben törvénymódosítás is történt, amelynek eredményeként a jövőben

az orvos önállóan nem lesz perbe hívható

azért, mert a jogszabályban előírt módon adott ki olyan szakvéleményt, ami elutasítja a gyermek felmentését a kötelező oltások beadása alól.

Szeged: Nõi klinika Fotó: Schmidt A Képen: újszülöttek. publi 12.15.
Az oltásellenes lobbi miatt olyan betegségek kelhetnek életre, mint a járványos gyerekbénulás, a szamárköhögés, a diftéria vagy a kanyaró (Fotó: MW Archívum)

 

A gyermek és a társadalom védelmét szolgálják a védőoltások

A kamara szerint természetes, ha bármely egészségügyi beavatkozással, akár az oltásokkal kapcsolatban bizonytalanok vagy akár bizalmatlanok vagyunk.

– A pácienseknek joga van tájékozódni. Természetes, hogy a szülők a legjobbat akarják gyermekeiknek, így vannak ezzel az egészségügyi ellátók is – mutattak rá, kiemelve, hogy a szülők ezekben az esetekben bátran tegyék fel kérdéseiket a gyermekorvosuknak, ugyanakkor kerüljék a közösségi médiában elérhető és terjedő, nem tudományos alapon nyugvó forrásokat.

– Az orvostudomány jelen állása szerint a Magyarországon forgalomban lévő oltások beadása sokkal kisebb kockázatot hordoz, társadalmi szinten és az esetek túlnyomó többségében egyéni szinten is

jóval nagyobb biztonságot, jobb egészséget jelent, mint a be nem adásuk.

Azon nagyon kisszámú esetben, amikor bizonyos oltások beadása ellen valós érvek szólnak – öröklött vagy szerzett immunhiányos betegség, korábbi valódi, bizonyított, súlyos oltási reakció –, a mentesítésnek intézményesített útja és módja van. Ezeknek a gyerekeknek a védelmét pedig a többiek által felvett oltás, a közösségi immunitás, szolidaritás szolgálja – magyarázták.

 

Hová fordulhatnak az orvosok segítségért?

Azok az orvosok, akiket személyes támadás ér a védőoltások beadása miatt, a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz fordulhatnak. Az orvos ugyanakkor munkavégzés közben hivatalos személynek minősül, így

hivatalos személy sérelmére követi el a bűncselekményt,

aki munkája közben akár verbálisan, akár tettleg bántalmazza az őt ellátó orvost vagy egészségügyi dolgozót. 

Az orvosnak egyben jelentési kötelessége is van a hatóságok felé, ha azt tapasztalja, hogy a szülő indokolatlanul visszautasítja gyermeke számára a védőoltások beadását.

Arról, hogy Magyarország mely régiójában a legerősebbek az oltásellenes hangok, a kamara szakemberei szerint nincs értelme regionális különbségekről beszélni, a mai online világban ugyanis minden információ gyorsan és szűretlenül terjed.

– Az oltásellenesség általános és globális jelenség, ám ha egy-egy kisebb területen nő az oltatlanok száma, akkor ennek következtében

akár nagyobb léptékű járványok is kialakulhatnak.

A felelősség ebben a tekintetben kollektív és nagymértékben alapoz a szolidaritásra is – vélekedtek.

Békéscsaba, 2022. május 27. Beoltanak egy fiatalt a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina második adagjával a békéscsabai Réthy Pál kórházban 2022. május 27-én. A kórházi oltópontok kedden és péntekenként vannak nyitva. Keddenként csak időpontfoglalással, a kórházak által meghirdetett időpontokra lehet foglalni délután 6 órás időtartamban, péntekenként pedig időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra reggel 7 és este 19 óra között. MTI/Rosta Tibor
Az orvosok arra bátorítanak mindenkit, bátran tegyék fel kérdéseiket, a közösségi médiában elérhető és terjedő, nem tudományos alapon nyugvó forrásokat viszont kerüljék (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

 

Több eljárás is indulhat az oltásellenes orvossal szemben

Meglátásuk szerint az „oltásellenes hangok” nem azért problémásak, mert a teljes elutasítók sokan vannak, hanem azért, mert alkalmasak arra, hogy az úgynevezett oltásbizonytalanokat az oltás elutasítása felé tereljék.

Az oltásellenes lobbit támogató orvosokat két esetben vonhatják eljárás alá az ellenőrző szervek. Az oltások beadásának kötelezettségét az egészségügy működését szabályozó jogszabályok írják le. Amennyiben ennek a feladatának az orvos nem tesz eleget, úgy nem tartja be a szabályokat, így felelősségre is vonható. A másik irány az etikai vétség megvalósulásának a kérdése. Noha az etikai ügyek nem tartoznak a MOK hatáskörébe, a tudomásukra jutó esetekben tehetnek és tettek is már bejelentést – részletezték.

A kamara egyben megjegyzi, sajnálatos, de arra is lehet példa, hogy az oltásellenes orvosok „melléoltanak”, vagyis

nem adják be ténylegesen a védőoltást, de hivatalosan igazolják a beadás tényét, akár paraszolvencia ellenében.

– Ez a tevékenység abszolút bűncselekmény, több büntetőjogi tényállás is megvalósul, például vesztegetés, okirathamisítás. Ezen esetek bizonyítása viszont nem egyszerű – mutattak rá.

 

Nincsenek dogmák, de fontos, hogy a tudományra támaszkodjunk

Arra a kérdésre, „belefér-e” az orvosi eskübe, hogy egy orvos megkérdőjelezi a védőoltások szükségességét, a MOK úgy reagált: az orvostudomány alapvető működésének része, hogy a megszerzett tudást, az aktuálisan érvényes ajánlásokat, protokollokat újra és újra megkérdőjelezzék és ellenőrizzék a szakemberek.

– Ez viszi előrébb a tudomány fejlődését. Dogmák az orvostudományban nincsenek, bármi megkérdőjelezhető, a megfelelő módon, vagyis megfelelően előkészített és végigvitt, kontrollált és ellenőrizhető módon, ami adott esetben megismételhető vizsgálatok és analízisek elvégzését és publikálását jelenti. Addig azonban, amíg a tudományos konszenzus és az irányelvek, illetve jogszabályok nem változnak ennek megfelelően, szakmáink szabályai szerint egyetlen egészségügyi dolgozó sem teheti meg, hogy ezektől eltér, mert „egyéni meggyőződése ezt diktálja” – összegezték a Magyar Orvosi Kamara szakemberei.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Gyurcsány bizalmi emberének szavai lavinát indíthatnak el Magyar Péter ellen

Csépányi Balázs avatarja

Már a baloldalon is kiverte a biztosítékot a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu