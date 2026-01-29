Megelégelte a kamara, hogy támadják az orvosokat az oltások miatt

Munkacsoportokat hoztunk létre az oltóorvosokat, az őket segítő védőnőket és szakdolgozókat ért támadások miatt, az első, ezzel kapcsolatos egyeztetés lezajlott az érintett hatóságok, jogászok és a szakma képviselőivel – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Magyar Orvosi Kamara, kiemelve, a támadásban érintett orvosoknak, egészségügyi szakembereknek napi szinten nyújtanak szakmai és jogi segítséget.

Magyar Orvosi Kamara: senki sem teheti meg, hogy „egyéni meggyőződése” miatt az oltásellenes hangokat erősíti (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Emlékeztettek: az oltóorvos ezekben az esetekben a hatályos magyar jogszabályok alapján közfeladatot lát el, az életkorhoz kötött védőoltások beadását kötött oltási rend és jogszabályok írják elő.

– Vagyis az orvos azt teszi, amire a jogszabályok őt is kötelezik. Ezért is érinti nagyon érzékenyen az orvosokat ez a fajta támadás – fogalmaztak, majd jelezték, a kamara kezdeményezésére ebben a kérdésben törvénymódosítás is történt, amelynek eredményeként a jövőben

az orvos önállóan nem lesz perbe hívható

azért, mert a jogszabályban előírt módon adott ki olyan szakvéleményt, ami elutasítja a gyermek felmentését a kötelező oltások beadása alól.

Az oltásellenes lobbi miatt olyan betegségek kelhetnek életre, mint a járványos gyerekbénulás, a szamárköhögés, a diftéria vagy a kanyaró (Fotó: MW Archívum)

A gyermek és a társadalom védelmét szolgálják a védőoltások

A kamara szerint természetes, ha bármely egészségügyi beavatkozással, akár az oltásokkal kapcsolatban bizonytalanok vagy akár bizalmatlanok vagyunk.

– A pácienseknek joga van tájékozódni. Természetes, hogy a szülők a legjobbat akarják gyermekeiknek, így vannak ezzel az egészségügyi ellátók is – mutattak rá, kiemelve, hogy a szülők ezekben az esetekben bátran tegyék fel kérdéseiket a gyermekorvosuknak, ugyanakkor kerüljék a közösségi médiában elérhető és terjedő, nem tudományos alapon nyugvó forrásokat.

– Az orvostudomány jelen állása szerint a Magyarországon forgalomban lévő oltások beadása sokkal kisebb kockázatot hordoz, társadalmi szinten és az esetek túlnyomó többségében egyéni szinten is

jóval nagyobb biztonságot, jobb egészséget jelent, mint a be nem adásuk.

Azon nagyon kisszámú esetben, amikor bizonyos oltások beadása ellen valós érvek szólnak – öröklött vagy szerzett immunhiányos betegség, korábbi valódi, bizonyított, súlyos oltási reakció –, a mentesítésnek intézményesített útja és módja van. Ezeknek a gyerekeknek a védelmét pedig a többiek által felvett oltás, a közösségi immunitás, szolidaritás szolgálja – magyarázták.