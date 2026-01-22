Oltásellenesség: Van, aki végül megbánja és bocsánatot kér az orvostól

– Országszerte több mint száz olyan per zajlik orvosok ellen, amelyeket oltásellenes szülők indítottak. Honnan eredeztethető a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság?

– Az első védőoltás ellenes hullámot egy 1998-ban megjelent tanulmány okozta, a Lancetben publikált cikk szerzője akkor arról írt, hogy összefüggést vélt felfedezni a kanyaró, mumpsz és rubeola elleni védőoltás és az autizmus, valamint a Crohn-bélbetegségek között.

Ez olyan mértékű lavinát indított el, hogy a kanyaró elleni átoltottság drasztikus mértékben csökkent néhány országban, az Egyesült Királyságban és Írországban kanyarójárvány tört ki.

A The Lancet 2010-ben végül visszavonta ezt a cikket, mert kiderült, nem megfelelő tudományos adatokkal dolgoztak.

– Idehaza nem ez a cikk okozta a legtöbb bajt, az oltásellenes hangok a közösségi média térnyerésével erősödtek meg igazán. Mivel tudják megszólítani az embereket az oltásellenes mozgalmak?

– Valóban, húsz éve még nem jutott el ekkora tömeghez az oltásellenes lobbi, ma viszont a Facebook-csoportokon, online csatornákon keresztül rengeteg dezinformáció, káros és valótlan tartalom kering. Azt látjuk, hogy sok esetben az oltáselleneseknek jó „alibit” ad, hogy minden problémájuk hátterében a védőoltást vélik felfedezni.

Eszükbe sem jut, hogy többek között a nem megfelelő táplálkozás, a dohányzás, az egészségtelen környezet vagy a túlsúly áll a kialakult krónikus betegségek és panaszaik hátterében.

Ugyanakkor azt látjuk, hogy az oltásellenesség erősödése nemcsak hazai jelenség, az Európai Unió több országában is küzdenek hasonló problémával, előfordultak országhatárokon átívelő kezdeményezések, hasonlóan megfogalmazott oltásellenes üzenetek is.

Az átoltottság mértékét is befolyásolni tudják, és az elmúlt időszakban az európai adatok is aggasztó képet mutatnak. Míg 2023-ban az európai ­uniós tagállamokban közel négyezer kanyarós esetet jelentettek, 2024-re ez a szám közel megtízszereződött, 39 ezer kanyarós megbetegedést regisztráltak, több kisgyermek vesztette életét a fertőzés miatt. Ezt a kockázatot nem lehet elbagatellizálni, nagyon fontos a védőoltási program szigorú és következetes betartása.