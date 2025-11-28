Kuroli Enikőarcbotoxbőrgyógyász patológusszájfeltöltés

Elég egyetlen elhibázott szúrás, hogy az arcunk lebénuljon - felkavaró fotók

Kozmetikusokat, szempillaépítőket, de még autószerelőket is találni, akik azt ígérik, kezük alatt olcsón és fájdalommentesen szépülhetünk. A „szakemberek” többségéről aztán kiderül, mégsem forgatják olyan ügyesen az injekciós tűt, az ajakfeltöltés vagy a botoxkezelés miatt pedig akár életveszélyes, maradandó károsodást is szenvedhetünk. Kuroli Enikővel, bőrgyógyász és patológus szakorvossal beszélgettünk az illegális esztétikai beavatkozásokról.

Tar Hajnalka
2025. 11. 28. 5:43
– Ha nem hozzáértő kezekbe kerül valaki, abból nagy baj lehet, elég egyetlen elhibázott szúrás, hogy az arcunk lebénuljon – kezdte Kuroli Enikő, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyász és patológus szakorvosa, aki a közösségi médiában figyelt fel először a zugfeltöltés jelenségére. Mint mondja, akkoriban kezdtek sokasodni a klinikán is azok az esetek, amelyek a félresikerült illegális esztétikai beavatkozásokból származtak. A doktornő azóta a saját közösségi oldalán igyekszik felhívni a figyelmet az egyre több problémát okozó, illegális esztétikai beavatkozásokra.

illegális esztétikai beavatkozások
Zsófi súlyos árat fizetett: a töltőanyag elzárta a vérkeringést az állkapocsban, az ínyben és a nyálkahártyában  (Fotó: Facebook)

Nem mindegy, kinek a kezében van az injekciós tű

De mit mond a jogszabály, kik jogosultak az esztétikai beavatkozások elvégzésére? A magyar jogszabályok értelmében minden invazív, injekciós tűvel az irha bőrrétegbe, 0,5 milliméter mélyebben behatoló beavatkozás orvosi kompetencia, sokan mégsem vesznek tudomást a törvényről.

– Hivatalosan csak az arcon frekventáltan dolgozó szakemberek végezhetnek esztétikai beavatkozásokat, akik az Általános Orvosi Karon végeztek, és megfelelő anatómiai ismerettel rendelkeznek az arc felépítéséről. Ez azt jelenti, hogy hialuronsavas töltést vagy botoxkezelést is csak a plasztikai sebész, a bőrgyógyász, fül-orr-gégész, illetve az arc-állcsont-szájsebész szakorvos végezhet – sorolta a doktornő. Akad kivétel is: a Magyar Fogorvosi Kamara maga közölte, hogy a fogorvosok nem jogosultak invazív beavatkozások elvégzésére.

Hialuronsavas töltés helyett szilikon került ennek a fiatal nőnek az ajkaiba (Forrás: Instagram)

Nem véletlen a szigorú szabályozás, az arcnál ugyanis nincs veszélyeztetettebb terület esztétikai szempontból.

 – Fontos megértenie a szépészeti beavatkozást végzőnek és arra vállalkozónak is, miért nem mindegy, kinek a kezébe kerül az injekciós tű. Az orvosi egyetemen egy felső végtagot fél évig boncoltunk, kis szikével, csipesszel, hogy megtanuljuk, hol fut az ideg, hol van véna és az artéria. Azoknak, akik szerint az esztétikai beavatkozásokat néhány hét alatt meg lehet tanulni, és épp olyan egyszerű, mint egy inzulininjekciót beszúrni, elmondanám, hogy míg az utóbbi esetben a hasi bőrbe, zsírrétegbe szúrnak, addig az arcon nincs olyan milliméter, ahol ne lenne valami, arcidegek, mirigyek, erek sokasága. 

Elég egy rossz szúrás és egy életre szóló arcidegbénulást idézünk elő, vagy elzárunk egy eret, amely visszafordíthatatlan károsodáshoz vezethet 

– hívta fel a figyelmet.

illegális esztétikai beavatkozás
Kuroli Enikő bőrgyógyász és patológus szakember szerint (Fotó: Mirkó István)


A kozmetikus, a pillás és az autószerelő

Kuroli Enikő szerint még mindig kevesen tudják, hogy mindenki, aki orvosi kompetencia nélkül végez az arcon töltést, kuruzslásnak minősülő cselekményt követ el, amit a törvény büntet.

– Az esztétikai beavatkozásokban „jó pénz van”, így talán nem meglepő, hogy miért „töltöget” az is, akinek semmi köze az orvosi területhez. A közösségi médiában felkapott „szakemberek” között is jócskán van kozmetikus, műkörmös és műszempillaépítő, de akad autószerelő is, aki ráadásul jogellenesen használja a doktori címet – hívta fel a figyelmet.

De milyen kérdéseket érdemes feltenni, mielőtt esztétikai beavatkozásra adjuk a szebbik felünket? A doktornő szerint amellett, hogy megnézzük a referenciamunkáit, a legfontosabb, hogy ellenőrizzük: a „szakember” valóban rendelkezik igazoltan orvosi kompetenciával, és lehetőleg a tudása ne egy kéthetes, gyorstalpaló tanfolyamról származzon. 

De nem csak a megfelelő szakértelem miatt fontos, hogy kompetens orvoshoz menjünk kezelésre, hanem amiatt is, hogy valóban megbízható, ellenőrzött anyagot fecskendezzenek be az arcunkba.

– Igencsak aggályos, hogy néhány hetes tanfolyam után hialuronsavas arcfeltöltést vagy botoxkezelést vállalnak ezek a kuruzslók, miközben a botox egy receptköteles készítmény, így legálisan nem juthatnak hozzá. Tehát nem csupán a tudásuk nincs meg ahhoz, hogy ezeket a beavatkozásokat kellő biztonsággal elvégezzék, de az anyagok, amelyeket a vendégeik arcába juttatnak, sem megbízhatóak – fogalmazott, hozzátéve, fontos lenne vizsgálni azoknak a cégeknek a felelősségét is, amelyek ezeket a tanfolyamokat tartják vagy töltőanyagot árusítanak az önjelölt „szakembereknek”.

– Amíg egy orvos kolléga hozzá tud férni azokhoz az anyagokhoz, amelyek megbízhatóak, és amelyeket az Európai Unió által jegyzett szigorú szabályozás szerint vizsgáltak be, addig egy töltögető pillás jobb híján mindenféle kétes portálról, Ázsiában lévő alagsori raktárból rendeli a portékáit. De azt is kevesen tudják, hogy amíg egy orvos kolléga ambuláns lapot ad az eljárásról, amely az EESZT-ben is fellelhető ugyebár, s amely tartalmazza, hogy pontosan mit tölt be az arcba, addig a kozmetikusnál maximum tippelhetünk, mi is volt pontosan, amit befecskendeztek – hívta fel a figyelmet.

 

A legtöbb eset rejtve marad a hatóságok elől

Kuroli Enikő arra is kitért, noha szakterülete végett megtehetné, ő maga mégsem végez semmilyen szépészeti beavatkozást. – A kuruzslóktól rendszeresen kapok fenyegető üzeneteket, hogy biztos azért üldözöm őket, mert növelni akarom az ügyfélkörömet, pedig szó sincs erről. Pusztán edukatív jelleggel foglalkozom a témával. De számtalan levelet kapok az áldozatoktól is, amelyben elmesélik és meg is mutatják a félresikerült beavatkozások eredményét. Ám ezek a történetek jobbára már nem jutnak el a hatóságokhoz – mondta.

illegális esztétikai beavatkozások
Az illegális esztétikai beavatkozások áldozatai szégyellik a velük történteket (Forrás: Instagram)

A szakember úgy véli, az áldozatok egy része a szégyen miatt nem tesz feljelentést, de sokan azt sem tudják, hogy bűncselekmény áldozatai lettek. – Sokan gondolják, hogy csak akkor valósul meg a kuruzslás, mint bűncselekmény, ha a beavatkozás félresikerül és baj történik. Pedig a kuruzslás attól kuruzslás, hogy nincs orvosi kompetenciája az illetőnek. Tehát akkor is megvalósul a jogsértés, ha az a pillás vagy kozmetikus épp nem okozott életre szóló, súlyos szövődményt a vendége arcán. Aki pedig nem volt olyan szerencsés, hogy megússza szövődmény nélkül, ő örül, ha rendbe rakják az arcát, inkább csendben elmegy egy magán plasztikai sebészhez vagy bőrgyógyászhoz, de sokan érkeznek a klinikára is, amikor már nagy a baj, mert a pilláshoz amúgy is hiába menne vissza bárki, még azt is letagadja a bajba jutott vendégének, hogy valaha látta – mondta.

Így járt Zsófi is, aki egy rosszul sikerült szájfeltöltés miatt került súlyos állapotba. A Havanna lakótelep egyik lakásán végzett beavatkozás során ugyanis a töltőanyag elzárta a vérkeringést az állkapocsban, az ínyben és a nyálkahártyában is. – A fiatal lány hosszú hónapokon keresztül szorult kórházi ellátásra, vérhígítót, antibiotikumokat, fájdalomcsillapítókat kapott, naponta kellett az ínyébe, az állkapcsába is oldószert juttatni, hogy megmentsék az arc területeit. Le a kalappal a kollégák előtt, mert már egészen szép eredményt értek el, úgy tudom, csodával határos módon a fogait is sikerül megmenteni – árulta el az orvos.


Verseny az idővel

Arra a kérdésre, hogy egy félresikerült beavatkozás után mennyi ideje van a páciensek, hogy szövődmény nélkül megússza, a doktornő nem kertelt: minden perc számít.

– Észnél kell lenni, mert ha valakinek elkezd lilulni, kékülni az adott terület, ahol a feltöltést kapta, azonnal orvosi segítséget kell kérnie. Lényeges, hogy minél hamarabb értő bőrgyógyász kezébe kerüljön az illető, mert az úgynevezett hyalinonidáz nevű enzimmel ki lehet oldani a befecskendezett anyagot. Ezzel még nincs vége az ellátásnak, a bőr ultrahang vizsgálata egyre nagyobb szerepet kap a szövődményes esetek ellátásában és követésében, de szükséges lehet a vérvétel is, hogy a sterilitási szabályok be nem tartása miatt hirtelen kialakult láz, rossz közérzet okait tisztázni tudjuk – hívta fel a figyelmet.

Azokban az esetekben, amikor a töltés például érbe kerül, azonnal, vagy pár óra múlva elteltével látható és érezhető nyomai vannak, hogy a baj sürgető és orvosi segítség kell. – Lehetséges, hogy néhány tízezerrel drágább egy orvos által végzett töltés ára, de a kuruzslóval ellentétben ő vállalni fogja a felelősséget a munkája után, lehetősége van kollégákkal konzultálni és korrekt megoldást nyújtani az esetlegesen felmerülő problémákra – összegzett Kuroli Enikő.

Már készül az új szabályozás

Az esztétikai orvoslással kapcsolatos jogszabály-előkészítés szakmai egyeztetése folyamatban van – közölte a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága, kiemelve, hogy az egészségügyi ágazat kiemelt figyelmet fordít az olyan szépészeti beavatkozásokra, amelyek a páciensek egészségi állapotára hatással lehetnek. – A modernizálódó, fejlődő kozmetikai tevékenységek, eszközök használatával megszaporodtak a szövődményes esetek, ezért az orvos-esztétikai tevékenység szabályozásának elősegítése érdekében 2023-ban az egészségügyről szóló törvényben az egészségügyi szolgáltatás fogalmát módosítottuk – idézték fel.

Az államtitkárság tisztázta, a módosítás egyértelművé teszi, hogy az egészségügyi szolgáltatások körébe tartoznak a plasztikai helyreállító és az esztétikai plasztikai invazív és minimál invazív beavatkozások is, amelyeket kizárólag orvosok végezhetnek. – A nem orvos által végzett ilyen jellegű „egészségügyi szolgáltatás” jogosulatlan egészségügyi tevékenység, amely büntetőjogi kategória, és amellyel kapcsolatban a nyomozóhatóság jár el. A kuruzslás szigorúbb törvényi szankcionálása nem a Belügyminisztérium kompetenciája, azonban mindenképp egyetértünk a jogsértőkkel szembeni szigorú büntetőjogi fellépéssel – jelezték, kiemelve, hogy minden bejelentést, információt, ami az orvos-esztétikai/szépészeti beavatkozások kapcsán akár kormányhivatalokhoz, akár az NNGYK-hoz érkezik, kivizsgálnak.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

