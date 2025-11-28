Elég egyetlen elhibázott szúrás, hogy az arcunk lebénuljon - felkavaró fotók

– Ha nem hozzáértő kezekbe kerül valaki, abból nagy baj lehet, elég egyetlen elhibázott szúrás, hogy az arcunk lebénuljon – kezdte Kuroli Enikő, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyász és patológus szakorvosa, aki a közösségi médiában figyelt fel először a zugfeltöltés jelenségére. Mint mondja, akkoriban kezdtek sokasodni a klinikán is azok az esetek, amelyek a félresikerült illegális esztétikai beavatkozásokból származtak. A doktornő azóta a saját közösségi oldalán igyekszik felhívni a figyelmet az egyre több problémát okozó, illegális esztétikai beavatkozásokra.

Zsófi súlyos árat fizetett: a töltőanyag elzárta a vérkeringést az állkapocsban, az ínyben és a nyálkahártyában (Fotó: Facebook)

Nem mindegy, kinek a kezében van az injekciós tű

De mit mond a jogszabály, kik jogosultak az esztétikai beavatkozások elvégzésére? A magyar jogszabályok értelmében minden invazív, injekciós tűvel az irha bőrrétegbe, 0,5 milliméter mélyebben behatoló beavatkozás orvosi kompetencia, sokan mégsem vesznek tudomást a törvényről.

– Hivatalosan csak az arcon frekventáltan dolgozó szakemberek végezhetnek esztétikai beavatkozásokat, akik az Általános Orvosi Karon végeztek, és megfelelő anatómiai ismerettel rendelkeznek az arc felépítéséről. Ez azt jelenti, hogy hialuronsavas töltést vagy botoxkezelést is csak a plasztikai sebész, a bőrgyógyász, fül-orr-gégész, illetve az arc-állcsont-szájsebész szakorvos végezhet – sorolta a doktornő. Akad kivétel is: a Magyar Fogorvosi Kamara maga közölte, hogy a fogorvosok nem jogosultak invazív beavatkozások elvégzésére.

Hialuronsavas töltés helyett szilikon került ennek a fiatal nőnek az ajkaiba (Forrás: Instagram)

Nem véletlen a szigorú szabályozás, az arcnál ugyanis nincs veszélyeztetettebb terület esztétikai szempontból.

– Fontos megértenie a szépészeti beavatkozást végzőnek és arra vállalkozónak is, miért nem mindegy, kinek a kezébe kerül az injekciós tű. Az orvosi egyetemen egy felső végtagot fél évig boncoltunk, kis szikével, csipesszel, hogy megtanuljuk, hol fut az ideg, hol van véna és az artéria. Azoknak, akik szerint az esztétikai beavatkozásokat néhány hét alatt meg lehet tanulni, és épp olyan egyszerű, mint egy inzulininjekciót beszúrni, elmondanám, hogy míg az utóbbi esetben a hasi bőrbe, zsírrétegbe szúrnak, addig az arcon nincs olyan milliméter, ahol ne lenne valami, arcidegek, mirigyek, erek sokasága.

Elég egy rossz szúrás és egy életre szóló arcidegbénulást idézünk elő, vagy elzárunk egy eret, amely visszafordíthatatlan károsodáshoz vezethet

– hívta fel a figyelmet.