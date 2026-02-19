Szánthó Miklós: A Tisza a brüsszeli háborús terv része

Szánthó Miklós közösségi oldalán arról írt, hogy a baloldali sajtó „ráugrott” a fideszes háborús videóra. Az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy fogalmazott: bár a baloldalon még nem állítják, hogy „nincs is háború”, már megkezdődött a relativizálás, és olyan kifejezéseket használnak, mint „rémiszgető”, „félelemkeltő”, vagy hogy „nem is küldenek a nyugati országok katonákat Ukrajnába”.

Hozzátette: Magyar Péter „elvtársai”, köztük Mark Rutte NATO-főtitkár, Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője, Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondják, „ez a mi háborúnk”, és szerinte akár a hétköznapi helyzetekben is ezt ismételgetik.

Szánthó felidézte a 2015-ös migrációs válságot is, amikor a jobboldal kezdettől fogva invázióként értelmezte a folyamatokat, miközben a baloldal és a nyugati politikusok tagadták a jelenséget, majd „érzékenyítő” kampányokkal magyarázták a multikultúra előnyeit.

Úgy vélte, Európa városai ma ennek a politikának az árát fizetik, a közbiztonság pedig romokban van.

Hasonló forgatókönyvet lát a háború ügyében is. Azt írta: bár a konfliktust Moszkva agressziója indította el, Brüsszel és a nyugati vezetők az elejétől Oroszország teljes térdre kényszerítéséről beszélnek. Felidézte a sisakok, tankok, harci repülők és százmilliárdos támogatások kérdését, valamint az Európai Parlament határozatait, amelyeket – mint írta – a Tisza képviselői is támogattak.

Szánthó szerint

Manfred Weber uniós zászlós katonákat szeretne Ukrajnában látni, a német hadügyminiszter a raktárak kiürítését kéri a tagállamoktól, Ursula von der Leyen pedig azt mondja, hogy „az ukránok értünk küzdenek”.

Emlékeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és külügyminisztere, Andrij Szibiha nyilatkozataira is, amelyekben Orbán Viktor magyar kormányfő elmozdításáról beszéltek, miközben „zsarolásképpen” elzárták az olajat a Barátság kőolajvezetéken.

Bejegyzésében azt írta:

Ukrajna célja az uniós tagság és az, hogy az Egyesült Államok kivonulása után az unió minden eszközzel – pénzügyi, fegyveres és élőerős támogatással – álljon Kijev mellé.

Úgy fogalmazott: ennek a „Brüsszel–Kijev-koalíciónak” része a Tisza is, és szerinte ezek „rosszul álcázott beavatkozási szándékok”, amelyek célja Magyarország részvétele az ukrajnai „békefenntartásban”. Hozzátette: ez az orosz fél szemében hadüzenettel érne fel, és a brüsszeli–tiszás koncepció szerint „a magyar katonákat fejbe lőnék”.