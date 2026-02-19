Körmenden sem áradt a Tisza, kínos érdektelenségbe fulladt Magyar Péter eseménye

Noha Magyar Péter nagy garral hirdette meg legújabb országjárását, Deák Dániel a közösségi oldalán arról írt, hogy nem igazán sikeres ez a turné. Ugyanis a Tisza országjárásának mai, körmendi állomásán sem sokakat mozgatott meg a pártelnök fellépése: a Körmenden készült fotó tanúsága szerint 17.14-kor már a színpadon volt Magyar Péter, mégis alig voltak kíváncsiak rá. Úgy fogalmazott: „Ismét alig kíváncsiak rá!”

Forrás: Deák Dániel Ffacebook-oldala

Bejegyzésében a XXI. Század Intézet vezető elemzője azt állította,

nem meglepő a gyér érdeklődés, ugyanis míg Magyar Péter a müncheni biztonságpolitikai fórumon „a legnagyobb háborúpárti uszítókkal találkozott”, és „kiderült, hogy összejátszik az ukránokkal”, addig Orbán Viktor a Béketanácsban szólal fel, és Donald Trump amerikai elnök is támogatásáról biztosította.

„Hatalmas a különbség” – tette hozzá. Deák Dániel szerint nem csoda, hogy „alig néhány tucatnyian kíváncsiak Magyar Péterre”. Úgy vélte,

a magyar emberek átlátnak rajta, és látják, „valójában milyen”.

Bejegyzését azzal zárta: szerinte Magyar Péter „Brüsszel kéréseinek tesz eleget mindenben”.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szerdán elmaradt a rendszerváltó hangulat Marcaliban is, alig százan mentek el Magyar Péter rendezvényére. Deák Dániel arról a rendezvényről is egy drónfotót töltött fel, amin az látható, hogy a tízezer fős településen alig száz embert sikerült megmozgatnia a Tisza Párt elnökének.