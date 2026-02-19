deák dánielbrüsszelMagyar Péter

Körmenden sem áradt a Tisza, kínos érdektelenségbe fulladt Magyar Péter eseménye

Alig néhány tucat érdeklődő jelent meg Magyar Péter fellépésén, ami Deák Dániel szerint újabb jele annak, hogy a Tisza mozgalma nem tud tömegeket felrázni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 18:52
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs
Noha Magyar Péter nagy garral hirdette meg legújabb országjárását, Deák Dániel a közösségi oldalán arról írt, hogy nem igazán sikeres ez a turné. Ugyanis a Tisza országjárásának mai, körmendi állomásán sem sokakat mozgatott meg a pártelnök fellépése: a Körmenden készült fotó tanúsága szerint 17.14-kor már a színpadon volt Magyar Péter, mégis alig voltak kíváncsiak rá. Úgy fogalmazott: „Ismét alig kíváncsiak rá!”

Forrás: Deák Dániel Ffacebook-oldala

Bejegyzésében a XXI. Század Intézet vezető elemzője azt állította, 

nem meglepő a gyér érdeklődés, ugyanis míg Magyar Péter a müncheni biztonságpolitikai fórumon „a legnagyobb háborúpárti uszítókkal találkozott”, és „kiderült, hogy összejátszik az ukránokkal”, addig Orbán Viktor a Béketanácsban szólal fel, és Donald Trump amerikai elnök is támogatásáról biztosította.

 „Hatalmas a különbség” – tette hozzá. Deák Dániel szerint nem csoda, hogy „alig néhány tucatnyian kíváncsiak Magyar Péterre”. Úgy vélte, 

a magyar emberek átlátnak rajta, és látják, „valójában milyen”.

 Bejegyzését azzal zárta: szerinte Magyar Péter „Brüsszel kéréseinek tesz eleget mindenben”.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szerdán elmaradt a rendszerváltó hangulat Marcaliban is, alig százan mentek el Magyar Péter rendezvényére. Deák Dániel arról a rendezvényről is egy drónfotót töltött fel, amin az látható, hogy a tízezer fős településen alig száz embert sikerült megmozgatnia a Tisza Párt elnökének.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: MW)


