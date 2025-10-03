Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

autós hírindexTesla Model 3irányjelzőelektromos autók

Győzött a józan ész, végre újra lehet normálisan indexelni a Teslákkal

Közkívánatra száműzték a Model 3 faramuci irányjelző kapcsolóit, és egyúttal a hatótávolságon is javítottak.

2025. 10. 03. 11:51
Fotó: Tesla
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár napjainkban többféle okból is nehéz idők járnak az amerikai villanyautó-gyártóra, tény, hogy a Model 3 igazi sikertörténet, és egy időben – rengeteg belső égésű motoros típust maga mögé utasítva – világszerte bestseller volt. Amikor 2023-ban ráncfelvarráson esett át, és lágyabb formákkal, illetve Highland utónévvel folytatta pályafutását, a műszerfalát is megújították. Ekkor a bajuszkapcsolókat is felszámolták: irányváltója (P-R-N-D) az érintőképernyőre költözött át, a régi indexkar helyett pedig két gombot helyeztek el a kormánykerék bal küllőjén. 

Fotó: Tesla, Inc.

Utóbbi megoldást nem kevés kritika illette, mert elfordított volánnál, például körforgalomban nehéz volt kezelni az irányjelzőt – emiatt hamarosan számos aftermarket megoldás jelent meg, maga a Tesla pedig a Model Y crossover későbbi frissítésénél (Juniper) meghagyta a jól bevált baloldali bajuszkapcsolót. Idén augusztusban jött a hír, hogy Kínában újra alapfelszerelés lett a Model 3-ban az indexkar, most pedig végre az európai modelleket is ilyennel kínálják – arról azonban még nincs információ, hogy nálunk is elérhető-e a régebbi modellek márkaszervizes átalakítása.  

Fotó: Tesla China

További újdonság, hogy az elektromos szedán orr-részébe új, nagyobb látószögű kamerát építenek be, méghozzá saját mosóberendezéssel és fűtéssel, így bármilyen időjárásnál éles képet ad. Ezeken felül megújult valamennyi változat akkumulátorcsomagja, a nagyobb sűrűségű cellák jóvoltából már az alapmodell is 520 kilométert tehet meg egy feltöltéssel, míg a hátsókerék-hajtású Long Range WLTP-hatótávja eléri a 750 kilométert. Továbbra is a Performace áll a kínálat csúcsán, ezzel – komoly vezetői önmegtartóztatással – akár 571 kilométert is bírhat szuflával az akku.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu