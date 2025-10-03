Győzött a józan ész, végre újra lehet normálisan indexelni a Teslákkal

Bár napjainkban többféle okból is nehéz idők járnak az amerikai villanyautó-gyártóra, tény, hogy a Model 3 igazi sikertörténet, és egy időben – rengeteg belső égésű motoros típust maga mögé utasítva – világszerte bestseller volt. Amikor 2023-ban ráncfelvarráson esett át, és lágyabb formákkal, illetve Highland utónévvel folytatta pályafutását, a műszerfalát is megújították. Ekkor a bajuszkapcsolókat is felszámolták: irányváltója (P-R-N-D) az érintőképernyőre költözött át, a régi indexkar helyett pedig két gombot helyeztek el a kormánykerék bal küllőjén.

Fotó: Tesla, Inc.

Utóbbi megoldást nem kevés kritika illette, mert elfordított volánnál, például körforgalomban nehéz volt kezelni az irányjelzőt – emiatt hamarosan számos aftermarket megoldás jelent meg, maga a Tesla pedig a Model Y crossover későbbi frissítésénél (Juniper) meghagyta a jól bevált baloldali bajuszkapcsolót. Idén augusztusban jött a hír, hogy Kínában újra alapfelszerelés lett a Model 3-ban az indexkar, most pedig végre az európai modelleket is ilyennel kínálják – arról azonban még nincs információ, hogy nálunk is elérhető-e a régebbi modellek márkaszervizes átalakítása.

Fotó: Tesla China

További újdonság, hogy az elektromos szedán orr-részébe új, nagyobb látószögű kamerát építenek be, méghozzá saját mosóberendezéssel és fűtéssel, így bármilyen időjárásnál éles képet ad. Ezeken felül megújult valamennyi változat akkumulátorcsomagja, a nagyobb sűrűségű cellák jóvoltából már az alapmodell is 520 kilométert tehet meg egy feltöltéssel, míg a hátsókerék-hajtású Long Range WLTP-hatótávja eléri a 750 kilométert. Továbbra is a Performace áll a kínálat csúcsán, ezzel – komoly vezetői önmegtartóztatással – akár 571 kilométert is bírhat szuflával az akku.