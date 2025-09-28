Rendkívüli

Különleges helyről jelentkezik Orbán Viktor és Robert Fico, kövesse nálunk élőben!

A túlélés és az újjászületés szimbólumánál találkozik a két miniszterelnök vasárnap.

2025. 09. 28. 11:33
A magyar–szlovák határ emblematikus építményénél, a Mária Valéria hídnál találkozik vasárnap Orbán Viktor és Robert Fico, magyar és szlovák miniszterelnök. A százharminc éves Mária Valéria híd Esztergomot és Párkányt köti össze, amely egyben a túlélés és az újjászületés szimbóluma is. A sokat látott építményt egy háromnapos fesztivállal ünneplik, ahol Orbán Viktor és Robert Fico is tiszteletét teszi.

Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor miniszterelnök beszédét, 12.15-től!

