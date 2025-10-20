Brüsszel elvágja az orosz gáz útját – sok múlik Szijjártó Péteren

Az orosz nyersanyag európai importja erősen visszaszorult az Északi Áramlat leállítása majd felrobbantása vagy épp a Lengyelországon keresztül futó Jamal gázvezeték és az ukrán tranzit leállítása miatt – írja cikkében a Világgazdaság. Kiemelik: orosz földgáz már csak cseppfolyósított formában (LNG) és a Török Áramlat vezetéken érkezik a kontinensre. Az orosz gáz aránya az európai piacon 45 százalékról 13 százalékra csökkent.

Brüsszel tovább korlátozza az orosz gáz vásárlását. Fotó: AFP

Az orosz gáz nélkül baj lesz

A Világgazdaság cikke az újabb korlátozó intézkedések célja, hogy az EU hosszú távon teljesen megszüntesse az orosz eredetű földgáz beszerzését, beleértve mind a hosszú, mind a rövid távú szerződéseket. A portál a Politico összefoglalójára hivatkozik, amelyből kiderül, hogy az Európai Bizottság REPowerEU nevű javaslata kereskedelmi intézkedés lenne, ennek megszavazásához pedig elég a minősített többséget igényel. Hétfőn az uniós energiaügyi miniszterek várhatóan rábólintanak a döntésre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a döntés megakadályozását ígérte útnak indulása előtt. A javaslat elfogadása esetén Robert Fico szlovák miniszterelnök azt ígérte, hogy megvétózza az EU legújabb, 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, ám egyelőre úgy tűnik, Brüsszel hajthatatlan.

A javaslat ellátásbiztonsági kérdéseket vet fel

Az orosz gáz részleges kiszorítása komoly gazdasági és ellátásbiztonsági kérdéseket vet fel, különösen a közép- és délkelet-európai tagállamok esetében. Magyarország és Szlovákia továbbra is nagymértékben függ az orosz forrásoktól, mivel az infrastruktúra, a tárolókapacitások és a szerződéses háttér jelenleg ehhez igazodik. A cikk energetikai szakértőket is idéz, akik szerint az orosz gáz visszaszorítása rövid távon 5–10 százalékos áremelkedést hozhat az európai piacokon. Ezt részben ellensúlyozhatják alacsonyabb tranzitdíjak vagy új beszerzési megállapodások, de a diverzifikáció átmeneti többletköltséggel jár.

Az MVM-et 2036-ig köti hosszú távú szerződés az orosz gáz vásárlására, amit több szezonális, rövidebb kontraktus is kiegészít, míg a szlovákok szerződése 2034-ig szól. Szijjártó Péter a Facebookon posztolt videójában beszélt róla, hogy hétfőn az uniós külügyminiszterek is tanácskoznak Luxemburgban, ahol Ukrajna támogatása is napirenden lesz, míg az energiatanács ülésén kerül szóba a leválás az orosz olajról és gázról, ami a tárcavezető szerint az energiaellátásunk biztonságát is tönkretenné – írja a Világgazdaság.