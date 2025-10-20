energiabiztonságLNGgázellátásSzijjártó Péter

Brüsszel elvágja az orosz gáz útját – sok múlik Szijjártó Péteren

Az Európai Unió most az orosz földgáz betiltására készül, ami drasztikusan megemelheti az energiaárakat és veszélybe sodorhatja Magyarország biztonságos ellátását. Míg Nyugat-Európa könnyen pótolhatja a kieső forrásokat, addig hazánk súlyos árat fizethet Brüsszel politikai döntéséért. A magyar kormány szerint ez a lépés nem az energiabiztonságot, hanem a magyar családok rezsicsökkentését veszélyezteti.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 9:55
Összeül az energiatanács, és döntenek az orosz gáz kitiltásáról. Fotó: STEFAN SAUER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz nyersanyag európai importja erősen visszaszorult az Északi Áramlat leállítása majd felrobbantása vagy épp a Lengyelországon keresztül futó Jamal gázvezeték és az ukrán tranzit leállítása miatt – írja cikkében a Világgazdaság. Kiemelik: orosz földgáz már csak cseppfolyósított formában (LNG) és a Török Áramlat vezetéken érkezik a kontinensre. Az orosz gáz aránya az európai piacon 45 százalékról 13 százalékra csökkent.

orosz gáz, Csővezetékek és elzáró szerkezetek az Északi Áramlat 2 balti-tengeri gázvezeték gázátvevő állomásán (Fotó: AFP)
Brüsszel tovább korlátozza  az orosz gáz vásárlását. Fotó: AFP

Az orosz gáz nélkül baj lesz

A Világgazdaság cikke az újabb korlátozó intézkedések célja, hogy az EU hosszú távon teljesen megszüntesse az orosz eredetű földgáz beszerzését, beleértve mind a hosszú, mind a rövid távú szerződéseket. A portál a Politico összefoglalójára hivatkozik, amelyből kiderül, hogy az Európai Bizottság REPowerEU nevű javaslata kereskedelmi intézkedés lenne, ennek megszavazásához pedig elég a minősített többséget igényel. Hétfőn az uniós energiaügyi miniszterek várhatóan rábólintanak a döntésre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a döntés megakadályozását ígérte útnak indulása előtt. A javaslat elfogadása esetén Robert Fico szlovák miniszterelnök azt ígérte, hogy megvétózza az EU legújabb, 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, ám egyelőre úgy tűnik, Brüsszel hajthatatlan. 

 

A javaslat ellátásbiztonsági kérdéseket vet fel

Az orosz gáz részleges kiszorítása komoly gazdasági és ellátásbiztonsági kérdéseket vet fel, különösen a közép- és délkelet-európai tagállamok esetében. Magyarország és Szlovákia továbbra is nagymértékben függ az orosz forrásoktól, mivel az infrastruktúra, a tárolókapacitások és a szerződéses háttér jelenleg ehhez igazodik. A cikk energetikai szakértőket is idéz, akik szerint az orosz gáz visszaszorítása rövid távon 5–10 százalékos áremelkedést hozhat az európai piacokon. Ezt részben ellensúlyozhatják alacsonyabb tranzitdíjak vagy új beszerzési megállapodások, de a diverzifikáció átmeneti többletköltséggel jár. 

Az MVM-et 2036-ig köti hosszú távú szerződés az orosz gáz vásárlására, amit több szezonális, rövidebb kontraktus is kiegészít, míg a szlovákok szerződése 2034-ig szól. Szijjártó Péter a Facebookon posztolt videójában beszélt róla, hogy hétfőn az uniós külügyminiszterek is tanácskoznak Luxemburgban, ahol Ukrajna támogatása is napirenden lesz, míg az energiatanács ülésén kerül szóba a leválás az orosz olajról és gázról, ami a tárcavezető szerint az energiaellátásunk biztonságát is tönkretenné – írja a Világgazdaság. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.