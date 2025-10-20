Szijjártó Péter elmondta, mi az egyetlen út a rezsicsökkentés megvédéséhez

Nukleáris összeesküvés román elnökléssel: hiába próbálnak minket lenyomni, az EU-tagországok nagy része nukleáris energiát használ – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.

Szijjártó Péter legújabb Facebook-bejegyzésében hívta fel arra a figyelmet, hogy mi az egyetlen út a rezsicsökkentés megvédéséhez (Fotó: AFP)

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

Ez az egyetlen út a rezsicsökkentés megvédéséhez.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az Európai Parlament illetékes szakbizottsága csütörtökön támogatásáról biztosította azt az indítványt, amelynek értelmében már 2026. január 1-jétől betiltanák az orosz földgáz és kőolaj importját az Európai Unióban, és amely indítványt Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt is megszavazott. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy Brüsszellel és Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben is megvédje a magyar családokat és a rezsicsökkentés eredményeit – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Tény: a rezsicsökkentés ellen szavaztak Tény: a rezsicsökkentés ellen szavaztak Posted by Szijjártó Péter on Thursday, October 16, 2025

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Szijjártó Péter/Facebook)