Németh Szilárd: Magyar Péter és a tiszások a cipőjüket sem tudják bekötni egyedül + videó

A Tisza Párt Brüsszel utasításának megfelelően cselekszik – mutatott rá Németh Szilárd a Bayer show-ban. A Fidesz alelnöke szerint ennek mintapéldája az is, ahogy Magyar Péterék az adópolitikáról, az energiapolitikáról vagy a sorkötelezettség visszaállításáról gondolkoznak.

2025. 11. 03. 7:33
Nem a Tiszáról szól a történet, vagy Magyar Péterről – mondta Németh Szilárd a Hír TV Bayer show című műsorában.

– Hát ők a cipőjüket sem tudják bekötni egyedül.

Nekik elmondják Brüsszelben, mit kell csinálni, és megcsinálják.

Nézzük meg a politikájukban, amik kijöttek, kiszivárogtak, kikiabáltak ezek a félnótások. Amik kijöttek történetek, akár az adópolitikáról gondolkodunk, akár az energiapolitikáról, arról, ahogy a bukott vezérkari főnök már arról álmodozik, hogy berántanak mindenkit, hogy ez a sorkatonai kötelezettség visszaállítását jelenti, mind-mind benne vannak az országjelentésekben évek óta – mutatott rá a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos.

Az orosz energia megtartásáért mindent meg fog tenni a kormány, de ehhez szükség van arra Németh Szilárd szerint, hogy a magyar emberek a nemzeti konzultációval is támogassák a kormányt, abban ugyanis egy kérdés a rezsicsökkentésről szól. A politikus szerint fontos elmondani, hogy a rezsicsökkentés következtében

Magyarországon a legkisebb a gáz- és a villanyszámla egész Európában,

de ennek fenntartásához szükség van az orosz gázra.

Borítókép: Németh Szilárd (Forrás: Hír TV)


