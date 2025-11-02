Nyitrai ZsoltkonzultációSiketek és Nagyothallók Országos Szövetség

Akadálymentes a nemzeti konzultáció a siketek és nagyothallók számára + videó

A nemzeti konzultáció a siketek és nagyothallók számára is akadálymentesen elérhető – közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 02. 11:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Siketek és nagyothallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció – közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap.

Budapest, 2025. október 1. A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén. A kérdőíven öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről. MTI/Bodnár Boglárka
A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesítik (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Nyitrai Zsolt az oldalára feltöltött videóban azt mondta: Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi. Fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét – fűzte hozzá. „Most újra helyzet van!” – jelentette ki.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak. Az ellenzék Magyarországot is bele akarja vinni a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszírozná

 – közölte.

A konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút, az adóemeléseket és a nyugdíjadót. Keresse ön is az ívet a postaládájában és töltse ki még ma! Tiltakozzunk az adóemelések ellen!

 – fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója.

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a videóban jelnyelven közölte, hogy Magyarország kormánya létrehozta az önálló fogyatékosságügyi államtitkárságot. 

Most már örömmel hirdetjük, hogy a nemzeti konzultáció már hatvanezer siket és nagyothalló ember számára is akadálymentesen elérhető. A jelnyelvi változat a kérdésekről elérhető a www.sinosz.hu internetes oldalon

– tájékoztatott.

„Nézzék meg a kérdéseket és válaszoljanak! Minél többen válaszoljanak, hogy közösen döntsünk Magyarország jövőjéről!” – zárta szavait.

A Tisza Párt tervei adták az új nemzeti konzultáció ötletét

Emlékezetes, hogy az elmúlt években több alkalommal is indított nemzeti konzultációt a kormány – 2024-ben például a nemzeti szuverenitásról, 2023-ban a brüsszeli szankciókról, 2021-ben pedig a gyermekvédelemről kérdezték meg a lakosságot. 

Az újabb nemzeti konzultáció ötletének kezdőlöketét ezúttal a Tisza Párt adta, ugyanis kiderült: egy esetleges hatalomra kerülésük esetén olyan adórendszert vezetnének be, amely Brüsszel érdekeinek ugyan megfelelne, azonban az minden magyarnak súlyos veszteséget jelentene. Ezek a tervek többek között adóemeléseket, a családi adókedvezmények szűkítését, a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő.

Mindezek fényében a kérdőív ezen öt kérdésből áll:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4.  Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Borítókép: Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu