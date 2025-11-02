Akadálymentes a nemzeti konzultáció a siketek és nagyothallók számára + videó

Siketek és nagyothallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció – közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap.

A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesítik (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Nyitrai Zsolt az oldalára feltöltött videóban azt mondta: Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi. Fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét – fűzte hozzá. „Most újra helyzet van!” – jelentette ki.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak. Az ellenzék Magyarországot is bele akarja vinni a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszírozná

– közölte.

A konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút, az adóemeléseket és a nyugdíjadót. Keresse ön is az ívet a postaládájában és töltse ki még ma! Tiltakozzunk az adóemelések ellen!

– fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója.

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a videóban jelnyelven közölte, hogy Magyarország kormánya létrehozta az önálló fogyatékosságügyi államtitkárságot.

Most már örömmel hirdetjük, hogy a nemzeti konzultáció már hatvanezer siket és nagyothalló ember számára is akadálymentesen elérhető. A jelnyelvi változat a kérdésekről elérhető a www.sinosz.hu internetes oldalon

– tájékoztatott.

„Nézzék meg a kérdéseket és válaszoljanak! Minél többen válaszoljanak, hogy közösen döntsünk Magyarország jövőjéről!” – zárta szavait.

A Tisza Párt tervei adták az új nemzeti konzultáció ötletét

Emlékezetes, hogy az elmúlt években több alkalommal is indított nemzeti konzultációt a kormány – 2024-ben például a nemzeti szuverenitásról, 2023-ban a brüsszeli szankciókról, 2021-ben pedig a gyermekvédelemről kérdezték meg a lakosságot.

Az újabb nemzeti konzultáció ötletének kezdőlöketét ezúttal a Tisza Párt adta, ugyanis kiderült: egy esetleges hatalomra kerülésük esetén olyan adórendszert vezetnének be, amely Brüsszel érdekeinek ugyan megfelelne, azonban az minden magyarnak súlyos veszteséget jelentene. Ezek a tervek többek között adóemeléseket, a családi adókedvezmények szűkítését, a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő.