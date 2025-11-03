OroszországKínaTrumptűzszünetorosz-ukrán háború

Trump megszólalt az ukrajnai háború végével kapcsolatban + videó

Donald Trump amerikai elnök a CBS „60 Minutes" műsorában kijelentette, hogy az USA nem maradhat le a nukleáris fegyverek tesztelésében Oroszországtól és Kínától, miközben egy évre szóló kereskedelmi megállapodást jelentett be Hszi Csin-pinggel, Tajvan védelmét titkolta, a gázai tűzszünetet stabilnak nevezte, az ukrajnai háborút Biden hibájának tulajdonította, és venezuelai tengeri csapásokról óvatosan nyilatkozott. Trump szerint az orosz-ukrán háború nem tört volna ki, ha ő lett volna az elnök akkor.

Kozma Zoltán
2025. 11. 03. 6:49
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump amerikai elnök a CBS „60 Minutes" című műsorában adott interjújában kifejtette aggályait a nukleáris fegyverek tesztelése kapcsán, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államoknak nem szabad lemaradnia a többi nagyhatalomtól. Az interjú Trump ázsiai útja után készült, ahol találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és számos globális konfliktusról esett szó, beleértve a kereskedelmi viszonyokat, Tajvant, a gázai tűzszünetet, az ukrajnai háborút és a Venezuelával kapcsolatos feszültségeket.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Újraindulnak a nukleáris tesztek

Trump a múlt héten utasította a hadügyminisztériumot, hogy azonnal indítsa újra a nukleáris fegyverek tesztelését „egyenlő alapon" más országokkal. Az elnök szerint az USA-nak tesztelnie kell nukleáris képességeit, mivel más nemzetek ezt megteszik. Észak-Koreát, Oroszországot és Kínát említette példaként.

Oroszország tesztel, Kína tesztel, de erről nem beszélnek

 – mondta Trump. Hozzátette:

Tudjátok, mi egy nyitott társadalom vagyunk. Mi mások vagyunk. Mi beszélünk róla.

Kína és a kereskedelem: Egy évre szóló megállapodás, de továbbra is éber szemmel

Az interjú Trump ázsiai útja után készült, amelynek csúcspontja a Hszi Csin-pinggel folytatott találkozó volt, ahol enyhítették a két ország közötti kereskedelmi háborút. Egy évre szóló kereskedelmi megállapodást kötöttek, amelynek keretében Kína vállalta, hogy értékes ritkaföldfémeket értékesít az USA-nak, és újra megkezdi az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását cserébe alacsonyabb vámokért.

Ezekben a napokban ez egy nagyon versenyképes világ, különösen Kína és az USA között

 – hangsúlyozta Trump. Kiemelte:

Mindig figyeljük őket, ők pedig minket. Addig is, úgy gondolom, nagyon jól kijövünk egymással, és azt hiszem, nagyobbak, jobbak és erősebbek lehetünk azzal, ha együtt dolgozunk velük, ahelyett, hogy csak kiütnénk őket.

Tajvan: Trump nem árulja el titkait

Tajvan évtizedek óta gond a kínai-amerikai kapcsolatokban. Trump szerint Hszi jól tudja a „következményeket", ha Kína katonai akciót tenne a szigettel szemben, de nem részletezte, hogyan reagálna egy esetleges invázióra. Amikor a műsorvezető rákérdezett, a következőket mondta: 

Nem árulhatom el a titkaimat.

Gázai tűzszünet: Nem törékeny, de szigorú fenyegetés

Trump kulcsszerepet játszott az izraeli-hamászi tűzszünet elérésében a múlt hónapban, ami 20 élő túszt és más túszok maradványait eredményezte. Azóta mindkét fél kölcsönösen vádolja a másik a megállapodás megsértésével.

Nem törékeny – mondta Trump a tűzszünetről. Hozzátette: a Hamász „azonnal kiiktatható lenne, ha nem viselkedik rendesen".

Ukrajna: „Biden háborúja"

Augusztusban Trump Alaszka egyik pontján találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy véget vessen az ukrajnai háborúnak. Trump szerint a konfliktus soha nem tört volna ki, ha ő lett volna elnök, amikor elkezdődött.

Ez Joe Biden háborúja volt, nem az enyém. Ezt a buta háborút örököltem

 – jelentette ki az elnök.

Trump más nemzetközi konfliktusok megoldására hivatkozott az interjúban, amelyekben 60 százalékban sikerrel járt. 

Tudjátok, hogyan oldottam meg őket? Sok esetben azt mondtam: Ha nem hagyjátok abba a harcot, vámot vetek mindkét országra, és nem tudtok üzletelni az Egyesült Államokkal

 – magyarázta. Putyinnal azonban más a helyzet, mert „nem folytatunk sok üzletet Oroszországgal".

Az amerikai szárazföldhöz közelebb, a venezuelai vizeken az USA hadserege legalább kilenc hajót semmisített meg, megölve több mint három tucatnyi gyanúsított kábítószer-csempészt. Jelenleg F-35-ös vadászgépek, nyolc amerikai hadihajó és körülbelül 10 ezer katona tartózkodik a Karib-tengeren, emellett a Gerald R. Ford hordozócsoportot is a régióba vezényelték.

Trump nem kommentálta a lehetséges szárazföldi csapásokat. 

Nem hajlanék arra, hogy azt mondjam, megteszem

 – mondta. A riporter megkérdezte, készül-e az USA háborúra Venezuelával. 

Kétlem. Nem hiszem. De nagyon rosszul bánnak velünk

 – válaszolta Trump.

A belpolitikáról szólva elmondta: Túl korai lenne megnevezni a 2028-as republikánus Fehér Ház-jelölteket, de hozzátette, hogy kedveli J. D. Vance alelnököt és Marco Rubio külügyminisztert.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Bicikliről lökték le áldozatukat Zelenszkij emberrablói

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekközel-kelet

Nógrádi György: Nincs win-win megoldás

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A Közel-Keleten több mint hét évtized óta a sokadik tűzszünet vette kezdetét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.