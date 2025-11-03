Trump megszólalt az ukrajnai háború végével kapcsolatban + videó

Donald Trump amerikai elnök a CBS „60 Minutes" című műsorában adott interjújában kifejtette aggályait a nukleáris fegyverek tesztelése kapcsán, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államoknak nem szabad lemaradnia a többi nagyhatalomtól. Az interjú Trump ázsiai útja után készült, ahol találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és számos globális konfliktusról esett szó, beleértve a kereskedelmi viszonyokat, Tajvant, a gázai tűzszünetet, az ukrajnai háborút és a Venezuelával kapcsolatos feszültségeket.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Újraindulnak a nukleáris tesztek

Trump a múlt héten utasította a hadügyminisztériumot, hogy azonnal indítsa újra a nukleáris fegyverek tesztelését „egyenlő alapon" más országokkal. Az elnök szerint az USA-nak tesztelnie kell nukleáris képességeit, mivel más nemzetek ezt megteszik. Észak-Koreát, Oroszországot és Kínát említette példaként.

Oroszország tesztel, Kína tesztel, de erről nem beszélnek

– mondta Trump. Hozzátette:

Tudjátok, mi egy nyitott társadalom vagyunk. Mi mások vagyunk. Mi beszélünk róla.

Kína és a kereskedelem: Egy évre szóló megállapodás, de továbbra is éber szemmel

Az interjú Trump ázsiai útja után készült, amelynek csúcspontja a Hszi Csin-pinggel folytatott találkozó volt, ahol enyhítették a két ország közötti kereskedelmi háborút. Egy évre szóló kereskedelmi megállapodást kötöttek, amelynek keretében Kína vállalta, hogy értékes ritkaföldfémeket értékesít az USA-nak, és újra megkezdi az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását cserébe alacsonyabb vámokért.

Ezekben a napokban ez egy nagyon versenyképes világ, különösen Kína és az USA között

– hangsúlyozta Trump. Kiemelte:

Mindig figyeljük őket, ők pedig minket. Addig is, úgy gondolom, nagyon jól kijövünk egymással, és azt hiszem, nagyobbak, jobbak és erősebbek lehetünk azzal, ha együtt dolgozunk velük, ahelyett, hogy csak kiütnénk őket.

Tajvan: Trump nem árulja el titkait

Tajvan évtizedek óta gond a kínai-amerikai kapcsolatokban. Trump szerint Hszi jól tudja a „következményeket", ha Kína katonai akciót tenne a szigettel szemben, de nem részletezte, hogyan reagálna egy esetleges invázióra. Amikor a műsorvezető rákérdezett, a következőket mondta:

Nem árulhatom el a titkaimat.

Gázai tűzszünet: Nem törékeny, de szigorú fenyegetés

Trump kulcsszerepet játszott az izraeli-hamászi tűzszünet elérésében a múlt hónapban, ami 20 élő túszt és más túszok maradványait eredményezte. Azóta mindkét fél kölcsönösen vádolja a másik a megállapodás megsértésével.