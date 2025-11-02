Jamaica romokban a Melissa hurrikán után

A kormány eddig 28 halálos áldozatot erősített meg, de a szám várhatóan tovább nő, ahogy a mentőcsapatok eljutnak a nehezen megközelíthető térségekbe. A legnagyobb pusztítást a nyugati Westmoreland és Szent Erzsébet-plébániák szenvedték el, utóbbi területen a házak 90 százaléka összedőlt – írja a BBC.

A hurrikán pusztítása után a jamaicai Westmoreland tartományban, Bluefields településen Fotó: RICARDO MAKYN / AFP

A romok között sokan próbálják újrakezdeni az életüket.

Mindent elveszítettünk, de meg kell őriznünk a hitet és a reményt

– mondta Roy Perry, egy helyi lakos. Egy másik férfi, Robert Morris arról beszélt: „Nincs segítség, nincs étel, nincs víz. Csak meg kell próbálnunk valahogy túlélni.”