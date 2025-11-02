MelissakormányJamaicapusztítás

Jamaica romokban a Melissa hurrikán után

Jamaica nyugati részén teljes települések semmisültek meg, miután a Melissa hurrikán rekorderővel, közel 300 km/órás széllökésekkel csapott le a szigetre. Az utak járhatatlanok, a kommunikáció összeomlott, és sokan napok óta elszigetelten élnek. A helyiek arról számolnak be, hogy sem víz, sem élelem nem jut el hozzájuk.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 19:33
Westmoreland tartomány, Cave település (Fotó: AFP)
A kormány eddig 28 halálos áldozatot erősített meg, de a szám várhatóan tovább nő, ahogy a mentőcsapatok eljutnak a nehezen megközelíthető térségekbe. A legnagyobb pusztítást a nyugati Westmoreland és Szent Erzsébet-plébániák szenvedték el, utóbbi területen a házak 90 százaléka összedőlt – írja a BBC.

A hurrikán pusztítása után a jamaicai Westmoreland tartományban, Bluefields településen
A hurrikán pusztítása után a jamaicai Westmoreland tartományban, Bluefields településen Fotó: RICARDO MAKYN / AFP

A romok között sokan próbálják újrakezdeni az életüket. 

Mindent elveszítettünk, de meg kell őriznünk a hitet és a reményt

 – mondta Roy Perry, egy helyi lakos. Egy másik férfi, Robert Morris arról beszélt: „Nincs segítség, nincs étel, nincs víz. Csak meg kell próbálnunk valahogy túlélni.”

A jamaicai kormány az alapvető szolgáltatások helyreállítását ígéri, miközben az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság segélycsomagokat küld a szigetre. A Melissa hurrikán a modern idők legerősebb vihara volt Jamaicában – a túlélők szerint „mindent letarolt”.

Borítókép: Westmoreland tartomány, Cave település (Fotó: AFP)

 

