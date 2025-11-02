Tömegverekedés és káosz halloween éjjelén Manchesterben – migránsok és transzneműek csaptak össze + videó

A rendőrség közleményt adott ki a Piccadilly Gardensen történt incidensről, miután a közösségi médiát elárasztották a verekedésről készült videók. A felvételeken egyértelműen látható, hogy több ember esik egymásnak, egyikük vérző arccal próbál menekülni, miközben mások újra és újra ütéseket mérnek rá.
A videó elején két férfi dulakodik, egyikük félmeztelenül próbál védekezni, amikor egy kapucnis alak közbelép és megüti őt majd a társát is. Később több kisebb csoportos verekedés bontakozik ki, az egyik résztvevő arcából vér ömlik, valaki pedig bottal üti meg.