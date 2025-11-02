Tömegverekedés és káosz halloween éjjelén Manchesterben – migránsok és transzneműek csaptak össze + videó

A rendőrség megerősítette, hogy a felvételeket elemzik, és megkezdték az elkövetők azonosítását.

Tudomásunk van a videófelvételekről, amelyeket jelenleg felülvizsgálunk

– közölte a Greater Manchester-i rendőrség szóvivője.

A hatóságok szerint a Piccadilly Gardensen történt verekedés újabb példája annak, hogy a belvárosi köztereken egyre gyakrabban történnek erőszakos összecsapások. A nyomozók a lakosság segítségét kérik a felvételeken szereplők azonosításában.

