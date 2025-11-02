rendőrségManchesterverekedéskáoszmigráns

Tömegverekedés és káosz halloween éjjelén Manchesterben – migránsok és transzneműek csaptak össze + videó

Sokkoló jelenetek zajlottak le halloween éjjelén Manchester belvárosában, a Piccadilly Gardensen. A közösségi médiában terjedő videókon látható, ahogy emberek rúgják és ütik egymást, miközben a bámészkodók telefonjaikkal rögzítik az eseményeket. Az egyik férfi arca vérzik, másokat bottal támadnak meg. A dulakodás egy transzszemély és egy youtuber vitájából indult ki, de rövid időn belül tömegverekedéssé fajult.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 17:41
Egy felfegyverzett rendőr áll az elzárt területen a White House Avenue-n, a Crumpsall városrészben található Heaton Park-i héber gyülekezeti zsinagóga közelében, Manchester északi részén Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendőrség közleményt adott ki a Piccadilly Gardensen történt incidensről, miután a közösségi médiát elárasztották a verekedésről készült videók. A felvételeken egyértelműen látható, hogy több ember esik egymásnak, egyikük vérző arccal próbál menekülni, miközben mások újra és újra ütéseket mérnek rá.

A Manchesterben található Heaton Park zsinagóga közelében 2025. október 2-án, a zsinagógánál történt támadást követően
A Manchesterben található Heaton Park zsinagóga közelében 2025. október 2-án, a zsinagógánál történt támadást követően Fotó: OLI SCARFF / AFP

A videó elején két férfi dulakodik, egyikük félmeztelenül próbál védekezni, amikor egy kapucnis alak közbelép és megüti őt majd a társát is. Később több kisebb csoportos verekedés bontakozik ki, az egyik résztvevő arcából vér ömlik, valaki pedig bottal üti meg. 

A dulakodás hátteréről egyre több információ kerül nyilvánosságra. Egy X-bejegyzésben ez olvasható: „Ez az őrült transz a manchesteri Piccadilly Gardensen teljesen elvesztette a fejét tegnap este: vadul nekiesett egy youtubernek, aki épp a káoszt filmezte, mire az egész elszabadult – teljes migránsverekedés lett belőle, ököllel ütötték egymást az emberek, estek-keltek, mintha csak egy átkozott ketrecharc lett volna halloween éjjelén.”

A rendőrség megerősítette, hogy a felvételeket elemzik, és megkezdték az elkövetők azonosítását

Tudomásunk van a videófelvételekről, amelyeket jelenleg felülvizsgálunk

 – közölte a Greater Manchester-i rendőrség szóvivője.

A hatóságok szerint a Piccadilly Gardensen történt verekedés újabb példája annak, hogy a belvárosi köztereken egyre gyakrabban történnek erőszakos összecsapások. A nyomozók a lakosság segítségét kérik a felvételeken szereplők azonosításában.

Borítókép: Egy felfegyverzett rendőr áll az elzárt területen a White House Avenue-n, a Crumpsall városrészben található Heaton Park-i héber gyülekezeti zsinagóga közelében, Manchester északi részén (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu