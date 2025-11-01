pakisztánAfganisztánmigráció

Hamarosan újabb migrációs válság jöhet

Újabb konfliktus lángolt fel Dél-Ázsiában: a pakisztáni–afganisztáni határon zajló harcok hosszabb távon egy, a 2015-ös migrációs válságnál is nagyobb bevándorlási hullámot indíthatnak el Európa irányába.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 12:20
Fotó: - Forrás: AFP
Az Afganisztán és Pakisztán közötti konfliktus lezárására tett kísérletek kudarcot vallottak Isztambulban. Habár a határ mentén kialakult konfliktus több szempontból is veszélyezteti Európát, a legnagyobb kockázatot azonban egyértelműen egy új migrációs hullám kialakulása hordozza – írja az Origo. 

Újabb migrációs hullám érheti el Európát
Fotó: - / AFP

A legutóbbi erőszakhullám akkor robbant ki, amikor pakisztáni repülőgépek október 10-én megtámadták Kabult, megtorolva egy kasmíri bombázást, amelyben 26 civil halt meg. Iszlámábád írásos garanciákat követel a táliboktól a Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) fegyvereseinek afganisztáni elfojtására, míg Kabul lehetetlennek nevezi ezt, és a légicsapásokat okolja az eszkalációért. Csak a múlt hétvégén öt pakisztáni katona és 25 TTP-harcos halt meg az összecsapásokban. 

A pakisztáni védelmi miniszter „nyílt háborúra” figyelmeztetett, a határokat lezárták, és Európa egy újabb illegális bevándorlási hullámmal néz szembe, amely összehasonlítható a szíriai polgárháború hullámával.

Pakisztán körülbelül hárommillió afgánnak ad otthont, akik közül havonta ezreket kitoloncol, hogy aztán ismét elmeneküljenek Afganisztánból. A káoszt most tovább súlyosbítja az illegális bevándorlók Iránon, Törökországon és a Balkánon keresztül az EU-ba irányuló áramlása. 2025 első felében 250 000 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be Dél-Ázsiából – ez 30 százalékos növekedés –, amelyből az afgánoké több mint százezret tesz ki.

A szakértők szerint a menekültcunami így szinte biztosan elárasztja Lampedusát, a görög szigeteket és a közép-európai városokat, ami akár súlyosabb is lehet a 2015-ös válságnál.

A Frontex máris 40 százalékos növekedésről számol be a keletmediterrán átkelések száma kapcsán október eleje óta. Naponta érkeznek hajók, az ellátó rendszerek agyonterheltek, a biztonsági kockázatok erősödnek. Ehhez jönnek még az emberi áldozatok: több ezer nő és lány esik áldozatul az emberkereskedelemnek, gyerekek vesznek el az úton, egész falvak ürülnek ki, miközben a modern kori rabszolga-kereskedelem virágzik. 

Borítókép: Egy tálib harcos (Fotó: AFP)

