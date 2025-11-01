Hamarosan újabb migrációs válság jöhet

Az Afganisztán és Pakisztán közötti konfliktus lezárására tett kísérletek kudarcot vallottak Isztambulban. Habár a határ mentén kialakult konfliktus több szempontból is veszélyezteti Európát, a legnagyobb kockázatot azonban egyértelműen egy új migrációs hullám kialakulása hordozza – írja az Origo.
A legutóbbi erőszakhullám akkor robbant ki, amikor pakisztáni repülőgépek október 10-én megtámadták Kabult, megtorolva egy kasmíri bombázást, amelyben 26 civil halt meg. Iszlámábád írásos garanciákat követel a táliboktól a Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) fegyvereseinek afganisztáni elfojtására, míg Kabul lehetetlennek nevezi ezt, és a légicsapásokat okolja az eszkalációért. Csak a múlt hétvégén öt pakisztáni katona és 25 TTP-harcos halt meg az összecsapásokban.
A pakisztáni védelmi miniszter „nyílt háborúra” figyelmeztetett, a határokat lezárták, és Európa egy újabb illegális bevándorlási hullámmal néz szembe, amely összehasonlítható a szíriai polgárháború hullámával.