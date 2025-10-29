Megdöbbentő videókon a Melissa hurrikán pusztítása

Nem kímélte a Karib-térséget a Melissa hurrikán. A hatalmas erejű vihar óriási pusztítást végzett Jamaicán és Kubában is, miközben Haitin legalább huszonöt halálos áldozatot követelt – írja a Sky News hírtelevízió.

Jamaika lakói megkezdték a romok eltakarítását a Melissa hurrikán pusztítása után (Fotó: AFP)

A legfrissebb információk szerint Jamaicán a lakosság 77 százaléka maradt áram nélkül a Melissa hurrikán pusztítása után. A szigetország helyzete különösen aggasztó, hiszen a vihar komoly károkat okozott az infrastruktúrában és a lakóépületekben egyaránt.

A kormány szerint a nyugati régió szenvedte el a legnagyobb csapást, míg a főváros, Kingston környéke viszonylag megúszta a katasztrófát.

A vízhálózat azonban jól bírta a megpróbáltatásokat, mindössze hetven vízrendszer sérült meg a hétszázból. A telekommunikációs rendszer működésének fenntartása érdekében a kormány a Starlink műholdas internethálózat segítségét vette igénybe. A hatóságok reményei szerint a nemzetközi repülőtér már holnap fogadhat majd a segélyszállítmányokat.

Jamaika kormánya a halottak számáról egyelőre nem tud nyilatkozni, mivel egyszerűen nem áll rendelkezésükre információ.

Haitin még súlyosabb a helyzet, ott Petit-Goave város polgármesterének beszámolója szerint huszonöt ember vesztette életét, amikor a hurrikán hatására megáradt La Digue folyó elöntötte a településeket. Számos ház dőlt romba, és sokan a romok alatt rekedtek. A kormány sürgős segítséget kért a bajba jutott térség megsegítésére.

Kubában is hatalmas károkat okozott a hurrikán, a kubai elnök, Miguel Díaz-Canel szerint „nagyon nehéz reggel” virradt a szigetországra. Bár a vihar már elvonult a partok mentén, a helyreállítási munkálatok még napokig eltarthatnak.

Ha sido una madrugada muy compleja. Daños cuantiosos, y aún el huracán #Melisa sigue sobre territorio cubano. Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardado. En cuanto las condiciones lo permitan vamos a la recuperación. Estamos listos. pic.twitter.com/lFKksrUgk1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 29, 2025

A Melissa hurrikán következő célpontja a Bahama-szigetek lehet. Bár a hurrikán által keltett szelek ereje mérséklődött, még mindig mintegy 160 kilométer/órás szelekre lehet számítani.

A hurrikánokat ma a szélsebesség alapján öt kategóriába sorolják, a Melissa a legmagasabb, ötös besorolást kapta. A szakértők szerint annyira megszaporodtak az ötös erősségű viharok, hogy lassan itt lenne az ideje egy új, hatodik kategória bevezetésének, mivel a korábbi mérce már nem tükrözi hűen a napjainkban tapasztalható extrém időjárási jelenségeket.

Borítókép: A Melissa pusztításának nyomai Jamaicában (Fotó: AFP)