Megdöbbentő videókon a Melissa hurrikán pusztítása

Nem kímélte a Karib-térséget a Melissa hurrikán. A hatalmas erejű vihar óriási pusztítást végzett Jamaicán és Kubában is, miközben Haitin legalább huszonöt halálos áldozatot követelt – írja a Sky News hírtelevízió.
A legfrissebb információk szerint Jamaicán a lakosság 77 százaléka maradt áram nélkül a Melissa hurrikán pusztítása után. A szigetország helyzete különösen aggasztó, hiszen a vihar komoly károkat okozott az infrastruktúrában és a lakóépületekben egyaránt.
A kormány szerint a nyugati régió szenvedte el a legnagyobb csapást, míg a főváros, Kingston környéke viszonylag megúszta a katasztrófát.
A vízhálózat azonban jól bírta a megpróbáltatásokat, mindössze hetven vízrendszer sérült meg a hétszázból. A telekommunikációs rendszer működésének fenntartása érdekében a kormány a Starlink műholdas internethálózat segítségét vette igénybe. A hatóságok reményei szerint a nemzetközi repülőtér már holnap fogadhat majd a segélyszállítmányokat.
Jamaika kormánya a halottak számáról egyelőre nem tud nyilatkozni, mivel egyszerűen nem áll rendelkezésükre információ.
Haitin még súlyosabb a helyzet, ott Petit-Goave város polgármesterének beszámolója szerint huszonöt ember vesztette életét, amikor a hurrikán hatására megáradt La Digue folyó elöntötte a településeket. Számos ház dőlt romba, és sokan a romok alatt rekedtek. A kormány sürgős segítséget kért a bajba jutott térség megsegítésére.
Kubában is hatalmas károkat okozott a hurrikán, a kubai elnök, Miguel Díaz-Canel szerint „nagyon nehéz reggel” virradt a szigetországra. Bár a vihar már elvonult a partok mentén, a helyreállítási munkálatok még napokig eltarthatnak.
A Melissa hurrikán következő célpontja a Bahama-szigetek lehet. Bár a hurrikán által keltett szelek ereje mérséklődött, még mindig mintegy 160 kilométer/órás szelekre lehet számítani.
A hurrikánokat ma a szélsebesség alapján öt kategóriába sorolják, a Melissa a legmagasabb, ötös besorolást kapta. A szakértők szerint annyira megszaporodtak az ötös erősségű viharok, hogy lassan itt lenne az ideje egy új, hatodik kategória bevezetésének, mivel a korábbi mérce már nem tükrözi hűen a napjainkban tapasztalható extrém időjárási jelenségeket.
