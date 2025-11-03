Trump szerint lehetséges az amerikai katonai beavatkozás

Az amerikai elnök Washingtonba visszatérve a hivatali repülőgép fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy Nigéria mellett több más országban is zajlanak erőszakos cselekmények a keresztény közösségek ellen. A nigériai keresztények helyzetével kapcsolatban kijelentette, hogy „rekordszámban" hajtanak végre ellenük gyilkosságokat, és megerősítette, hogy „lehetséges" amerikai katonai beavatkozás a vallási közösség tagjainak védelmében.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Az elnök szombaton saját közösségi oldalán jelezte, hogy utasítást adott a Pentagonnak, hogy készüljön fel egy lehetséges katonai műveletre Nigériában, amelyet egy mostanra „kegyvesztett országnak" nevezett.

Ezt követően Pete Hegseth hadügyminiszter jelezte, hogy az amerikai hadügyminisztérium előkészületeket tesz egy nigériai katonai beavatkozásra az afrikai ország keresztény közösségének védelmében.

A miniszter a közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta, hogy „a nigériai kormány vagy megvédi a keresztényeket, vagy mi fogjuk megölni az iszlamista terroristákat, akik ezeket a szörnyűséges atrocitásokat elkövetik".

Donald Trump a vasárnapi nyilatkozatában a vámok alkalmazásának korlátozásáról szóló ügyben meghozandó döntést az egyik legfontosabbnak nevezte az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának történetében. A bírói tanács Washingtonban szerdán tart meghallgatást az ügyben, aminek tétje, hogy az amerikai elnöknek joga van-e saját hatáskörben vámokat kivetni.

Ha nem állnak rendelkezésünkre vámok, akkor nincs nemzetbiztonság sem

– hangoztatta. Az elnök kifejtette, amennyiben nincs lehetőség vámokat „szabadon és nyíltan alkalmazni minden módon", akkor azt az ország nemzetbiztonsága súlyosan megsínyli, ugyanis más országok használják a vámokat az Egyesült Államok ellen.

Az elnök közölte ugyanakkor, hogy a Legfelsőbb Bíróságon szerdára kiírt meghallgatáson nem lesz ott, amit azzal indokolt, hogy személyes jelenlétével nem akarja a figyelmet elvonni. Mint fogalmazott, „itt nem rólam van szó, hanem az országunkról".