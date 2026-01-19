Magyar Péter új szakembere is felmondta a liberális krédót

Magyar Péter új „gazdasági és energetikai szakértője” sokszor nyilatkozott korábban gazdasági és üzleti szaklapoknak. Most egy olyan interjúrészlet került elő, amelyben megkérdezik tőle, hogy milyen a politikai beállítottsága – írta a Tűzfalcsoport a közösségi oldalán. Az oknyomozó blog kijelentette: Kapitány István liberálisnak tartja magát és szereti a sokszínűséget.

Fotó: Facebook

Túl sokat foglalkozunk ezzel itthon, túlzottan is rátapad a mindennapjainkra. Alapvetően liberális gondolkodású vagyok, szeretem a sokszínűséget

– nyilatkozta Magyar Péter embere a politikáról az egyik közéleti lapnak. A Tűzfalcsoport szerint ez a kijelentés egyfajta hitvallásként is értelmezhető és így már érthető a szorosnak vélt kapcsolat Bajnai, Kóka és Kapitány, – tehát Magyar Péter – között.

A Tisza Párt által vezető gazdasági szakértőként bemutatott Kapitány István személye komoly kockázatot jelenthet Magyarország energiaszuverenitására. Karrierje az államszocializmus impexvilágából indul, majd a globális olajipar csúcsára, végül a nemzetközi pénzügyi tőke érdekszférájába vezetett

– emelték ki. Majd felidézték: pályafutásának egyik korai állomása az Interag nevű külkereskedelmi vállalat volt, amely a pártállami időszakban politikai kapcsolatokra építve közvetített a magyar állam és nyugati cégek között, jelentős károkat okozva Magyarországnak. Ennek a hálózatnak meghatározó nyertese a Shell lett, amely Magyarországon és világszerte is vitatott, környezetszennyező és etikailag kifogásolható üzletekhez kötődött. A Shell globális működését az elmúlt évtizedekben környezeti károk, peres eljárások, agresszív lobbiérdekek és látványos greenwashing-kampányok kísérték. A vállalat aktívan részt vett az orosz energiahordozók kiváltását célzó, drága LNG-megoldások erőltetésében is – tették hozzá.

Kapitány István hosszú éveken át a cég felső vezetéséhez tartozott, egészen globális alelnöki pozícióig jutott

– hívták fel a figyelmet.

A háttérben időközben megjelentek a világ legnagyobb pénzügyi szereplői is: a Shell meghatározó részvényesei között ma olyan alapkezelők találhatók, mint a BlackRock és a Vanguard. Ezek a szereplők nem pusztán gazdasági, hanem politikai befolyással is bírnak, és globális stratégiáik rendre felülírják a nemzeti érdekeket – jelezte a Tűzfalcsoport.