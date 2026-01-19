miniszterelnöktisza pártönkormányzatok országos fórumorbán viktor

Brüsszelből idehelyezett embereket vet be a baloldal + videó

A Tisza Párt teljes mértékben alkalmatlan a kormányzásra – jelentette ki a miniszterelnök az Önkormányzatok Országos Fórumán. Hozzátette: a Fidesz nem látogatja a vidéket, hanem onnan jön.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 14:28
– Míg a másik oldal hőbörög, fenyeget, mi egy higgadt, fegyelmezett testtartással fogjuk megnyerni a választást – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Önkormányzatok Országos Fórumán. Közölte: a munka utána kezdődik, vannak ágazati teendők, ilyen a közlekedés, az energia, az oktatás minőségi javítása, de az új önkormányzati rendszer megalkotása lesz a legösszetettebb feladat.

Orbán ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI FÓRUM
Fotó: Polyák Attila

 

Ez nagy munka, komolyságot, tapasztalatot igényel, és rajtunk kívül más nem tudja elvégezni

 – mondta a miniszterelnök.

Ha nem vagy ott mindenhol az országban, nem szabad vállalkozni a kormányzásra. Helyi tudás nélkül ezt az országot nem lehet kormányozni. Mi pedig nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk

 – fejtette ki a miniszterelnök. Emlékeztetett: a 2022-es választások alatt a kormánypártok mindössze két egyéni körzetet vesztettek el Budapesten kívül.

– Budapesten és vidéken is van revansista elit, akik vendettával fenyegetnek, és bosszút akarnak állni mindenkin, aki a nemzeti közösséghez tartozik – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A kormányfő beszélt a szolidaritási adóról is, amit úgy ítélt meg: ha már a gazdasági teljesítmény nem kiegyenlített, tekintettel lenni azokra a településekre is, ahol nincs akkora gazdasági teljesítmény. A bankadó és a multiadó is egyfajta szolidaritási adó – tette hozzá.

A Tisza Párt kiiktatná ezeket a szolidaritási különadókat.

A baloldal Brüsszelből idehelyezett embereket vet be, egyikük egy bankár, a másik egy multi vezetője. Tehát felszámolnák mindazt, amivel egyenletesen tudna fejlődni az ország – állapította meg a miniszterelnök.

 

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: Teknős Miklós)

