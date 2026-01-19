A Bajnai-világ akarja a hatalmat megkaparintani Magyar Péter segítségével + videó

A Bajnai Gordon-féle kör, a balliberális világ próbál visszajönni a politikába, ennek egyik jele Kapitány István megjelenése a Tisza Pártban – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett: Kapitány István egy korábbi nyilatkozatában szinte istenítette és támogatta Bajnai Gordont.

Az elemző szerint az is beszédes, hogy az egykori balliberális miniszterelnök néhány napja hirtelen megjelent a politikai kampányban, és interjút is adott. Értékelése szerint ez már az előfutára annak, hogy a globalista elithez tartozó, liberális baloldali ideológiát valló emberek újra feltűnnek a politikában.

Deák Dániel felidézte, hogy

Bajnai Gordon 2022-ben Márki-Zay Péter mellett is feltűnt,

és utána hirtelen, hogy, hogy nem, több milliárd forint érkezett a baloldal kampányába külföldről.

Borítókép: Bajnai Gordon (Forrás: Facebook)