Megőrizte a nyugdíjak értékét a kormány, a baloldal mindent lerombolna + videó

Soros György számtalan szervezetéből az egyik, a Human Rights Watch ír egy igen rosszindulatú jelentés t a magyar nyugdíjasok helyzetéről, annak érdekében, hogy a jelentés szerzője, bár aligha érdekli a valóság, mégiscsak találkozhasson a magyar nyugdíjasok ügyében az elmúlt években meghozott döntésekkel és mindazzal, ami Magyarországon az idősek helyzetében beállott változás, ezért egy tájékoztató levelet írtam neki – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A tárcavezető közölte, ennek lényegi állítása, hogy

a kormány azt a vállalását, amit még 2010-t megelőzően tettek, hogy a nyugdíjak értékállóságát megőrzik, sikerült messzemenőkig túlteljesíteni.

– Magyarországon 2010-ben 97 ezer forint volt az átlagnyugdíj, ez 2026 januárjában, figyelembe véve a 13. havi nyugdíjat, illetve a 14. havi nyugdíj első részletét, egy hónapra lebontva 286 ezer forint fölött van – hangsúlyozta. Mint fogalmazott, ez azt jelenti, hogy ha figyelembe vesszük az inflációt is, akkor is a nyugdíjak vásárlóértéke majdnem ötven százalékkal, egész pontosan 48 százalékkal nőtt a kormányzásuk alatt.

Az idei évben bevezették a 14. havi nyugdíjat is, ennek az első részletét fogják kifizetni, és a következő ciklusban ezt teljessé teszik. Január 1-jén 3,6 százalékkal megemelték a nyugdíjakat, és a 13. havi nyugdíjat a továbbiakban is ki fogják fizetni.

– Van egy úgynevezett helyettesítési ráta, ez azt jelenti, hogy ha valaki elmegy nyugdíjba, akkor milyen részét, hány százalékát kapja meg a korábbi bérének. Ez Magyarországon a férfiak esetében 78 százalék, ami az EU-ban csak 68 százalék, az OECD-országokban pedig csak 63 százalék. Nők esetén ez a mutató 73 százalék, egész pontosan 72,8, az uniós átlag 68 százalék, az OECD-átlag pedig 62,4 százalék – tudatta Gulyás Gergely, hozzátéve, ez természetesen még mindig nem elegendő, még mindig van hova előrelépni, ezért is fontos a nyugdíjak emelése, a 14. havi nyugdíj bevezetése, de korábban,

a baloldali kormányok alatt a nyugdíjak reálértéke tíz százalékkal csökkent.

A kormány által visszaadott 13. havi nyugdíjat ők elvették, és pont az időseket tették a világgazdasági válság időszakában a legkiszolgáltatottabbakká.