Videón a kínos elszólás: eltörölné a 13. és a 14. havi nyugdíjat a Magyar Péterért rajongó liberális közgazdász

– A 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni – jelentette ki Mihályi Péter a Republikon Intézet időspolitikával kapcsolatos konferenciáján. A liberális közgazdász hozzátette:

Ne csináljunk úgy, hogy minden pénzt a nyugdíjrendszerre megy. Nem mehet.

Mihályi Péter előrebocsátotta, hogy korrigálni kell, ezért kell eltörölni a nyugdíjasoknak járó juttatást. Majd úgy vélekedett, hogy a társadalommal meg kell értetni az igazságot. Szerinte még a társadalom is tudja, hogy semmilyen elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak.

Ezt el kell törölni

– mondott brutális ítéletet a közgazdász.

Mint ahogyan azt lapunk megírta, a rendezvényen Mihályi Péter az első felszólalásában többször is reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt nyeri a választásokat, azt állítva, nincs alternatíva. Nem meglepő, hogy az elfogult balliberális közgazdász így gondolkodik, ugyanis a 13. és 14. havi nyugdíj valóságos vörös posztó Magyar Péterék szemében, kormányra kerülve feltehetően az idősek pluszjuttatását törölnék el az első intézkedéseik egyikeként.

