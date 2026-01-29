Újabb liberális közgazdász állt ki a nyugdíjasok megsarcolása mellett

A Republikon Intézet időspolitikával kapcsolatos konferenciájának meghívott előadói volt Mihályi Péter liberális közgazdász is. Az eseményen a balliberális közgazdász az első felszólalásában többször is reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt nyeri a választásokat, azt állítva, nincs alternatíva.

Mihályi Péter (Forrás: Facebook/Mihályi Péter)

Felszólalásában Mihályi súlyos állításokat fogalmazott meg, és kijelentette, véleménye szerint fel kellene számolni a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Nagyon határozottan azt gondolom, hogy amit lehet csinálni az indexálás mellett, másfelől, a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni. Függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, egyébként okkal mondják, nekik speciel jó lenne

– jelentette ki az ultraliberális közgazdász.

Nem meglepő, hogy az elfogult balliberális közgazdász így gondolkodik, ugyanis a 13. és 14. havi nyugdíj valóságos vörös posztó Magyar Péterék szemében, kormányra kerülve feltehetően az idősek pluszjuttatását törölnék el az első intézkedéseik egyikeként.

Egy minapi podcastben egy Tisza-sziget titkára, valamint Virágh Gabriella tiszás országgyűlési képviselőjelölt kampányfőnöke kommunikációs trükknek nevezte a plusz kéthavi nyugdíjat, amelynek a létjogosultságát is kétségbe vonták.

A Tisza holdudvarából rendszeresen érkeznek hasonló nyilatkozatok, ami nem csoda, hiszen a Magyar Péterék mögött álló brüsszeli elit is ellenzi az időseket segítő intézkedést.

Mihályi Péter már évtizedek óta szélsőséges terveivel veri ki a biztosítékot a konzervatív körökben. Az egykori SZDSZ egyik kedvenc közgazdásza ugyanis 2007-ben falurombolással kacérkodott, és azt állította, falvakra márpedig nincs szükség. A Magyar Nemzet egy korabeli írásából kiderült, Mihályi a kistelepülésekkel kapcsolatban azt mondta,