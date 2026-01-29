republikon intézettiszaszdsztisza pártmagyar péternyugdíj

Újabb liberális közgazdász állt ki a nyugdíjasok megsarcolása mellett

Újabb balliberális közgazdász mutatta ki a foga fehérjét. A kétezres évek elején a falurombolásról gondolkodó Mihályi Péter a Republikon Intézet eseményén magából kikelve állította, hogy meg kell szüntetni a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Gábor Márton
2026. 01. 29. 18:02
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Republikon Intézet időspolitikával kapcsolatos konferenciájának meghívott előadói volt Mihályi Péter liberális közgazdász is. Az eseményen a balliberális közgazdász az első felszólalásában többször is reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt nyeri a választásokat, azt állítva, nincs alternatíva.

Mihályi Péter (Forrás: Facebook/Mihályi Péter)

Felszólalásában Mihályi súlyos állításokat fogalmazott meg, és kijelentette, véleménye szerint fel kellene számolni a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Nagyon határozottan azt gondolom, hogy amit lehet csinálni az indexálás mellett, másfelől, a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni. Függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, egyébként okkal mondják, nekik speciel jó lenne

– jelentette ki az ultraliberális közgazdász. 

Nem meglepő, hogy az elfogult balliberális közgazdász így gondolkodik, ugyanis a 13. és 14. havi nyugdíj valóságos vörös posztó Magyar Péterék szemében, kormányra kerülve feltehetően az idősek pluszjuttatását törölnék el az első intézkedéseik egyikeként. 

Egy minapi podcastben egy Tisza-sziget titkára, valamint Virágh Gabriella tiszás országgyűlési képviselőjelölt kampányfőnöke kommunikációs trükknek nevezte a plusz kéthavi nyugdíjat, amelynek a létjogosultságát is kétségbe vonták. 

A Tisza holdudvarából rendszeresen érkeznek hasonló nyilatkozatok, ami nem csoda, hiszen a Magyar Péterék mögött álló brüsszeli elit is ellenzi az időseket segítő intézkedést.

Mihályi Péter már évtizedek óta szélsőséges terveivel veri ki a biztosítékot a konzervatív körökben. Az egykori SZDSZ egyik kedvenc közgazdásza ugyanis 2007-ben falurombolással kacérkodott, és azt állította, falvakra márpedig nincs szükség. A Magyar Nemzet egy korabeli írásából kiderült, Mihályi a kistelepülésekkel kapcsolatban azt mondta, 

középkori hagyomány, miért kéne fenntartani? Egész Nyugat-Európában nincs falu. A magyar települések többsége háromszáz fősnél kisebb, életképtelen.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt 

Rossz napja van Magyar Péternek + videó

Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt  20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu