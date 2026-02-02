Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

Orbán Viktor: Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket

Februárban már érkeznek a megemelt fizetések, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete. Életbe lép a kétgyermekes, 40 év alatti anyák adómentessége és a megduplázott családi adókedvezmény.

2026. 02. 02. 8:15
„Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk. Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket” – emlékeztetett Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Illustration (Source: MTI)
Érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete (Fotó: MTI)

A miniszterelnök felsorolta:

„Érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér. A nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét. A kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket. Jön a megduplázott családi adókedvezmény.

Mindezt hogyan? Az első lépés: ne küldd el a pénzed Ukrajnába. Második lépés: maradjon is így! Ehhez egy dolog kell: Fidesz, a biztos választás” – hangsúlyozta a kormányfő.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

