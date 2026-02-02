Orbán Viktor: Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket

„Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk. Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket” – emlékeztetett Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete (Fotó: MTI)

A miniszterelnök felsorolta:

„Érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér. A nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét. A kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket. Jön a megduplázott családi adókedvezmény.

Mindezt hogyan? Az első lépés: ne küldd el a pénzed Ukrajnába. Második lépés: maradjon is így! Ehhez egy dolog kell: Fidesz, a biztos választás” – hangsúlyozta a kormányfő.