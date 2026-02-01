republikon intézettiszanyugdíjas

„El kell törölni” – nagyon szúrja a tiszás szakértők szemét a 13. és 14. havi nyugdíj

Adóztatnák, csökkentenék a baloldali közgazdászok a szépkorúak juttatásait, ha másként nem megy.

Munkatársunktól
2026. 02. 01. 21:35
Érkezik az emelt összegű nyugdíj Fotó: MTI
A baloldali Republikon Intézet rendezvényén, amelyről az Index számolt be, a résztvevők azt vizsgálták, mit szeretnének az időskorúak, és milyen intézkedések segíthetnének a helyzetükön, a nyilatkozók azonban rendre arról beszéltek, hogy el kell törölni a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Republikon Intézet
A Republikon Intézet szerint bár az emberek szerint jó, mégis eltörölnék a 13. és a 14. havi nyugdíjat (Fotó: Index)

A Republikon szakértői abban egyetértettek, hogy igazságosabb lenne a bérnövekedéshez igazítani az idősek járandóságát, de abban is nagy volt az egyetértés, hogy szerintük a 13. és 14. havi nyugdíj nem jelent valódi segítséget a szépkorúak számára.

Karácsony Mihály nyugdíjszakértő úgy vélekedett, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj inkább hűségpénz vagy lojalitáspénz, míg Mihályi Péter közgazdász, egyetemi tanár arról értekezett, hogy el kellene törölni azt.

– Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni, függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, ez nekik jó. Ettől még egy felelős kormánynak korlátozottak lesznek a lehetőségei, egészségügyre, oktatásra, környezetvédelemre is kell pénzt költeni. Ne csináljunk úgy, hogy minden pénz a nyugdíjrendszerre megy. El kell törölni. Meg kell próbálni megértetni az igazságot az emberekkel, hiszen a közvélemény is tudja, semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak – fogalmazott Mihályi Péter.

Simonovits András matematikus, közgazdász, nyugdíjas egyetemi tanár azt mondta: Orbán Viktor a 14. havi nyugdíj bevezetésével eleget tett a vállalásának, de hangsúlyozta, hogy Lengyelországban a 13. havi nyugdíj mindenki számára egységes összeg, míg Szlovákiában a magasabb juttatást kapók alacsonyabb 13. havi nyugdíjban részesülnek.

Mint ahogyan arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, Simonovits az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a Tisza nyugdíjprogramjának egyes elemeit. Azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle. 

Arról is beszélt, hogy nem normális, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és kiélezi a feszültségeket az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.

A Tisza szakértője úgy fogalmazott, a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, tehát ő a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.

A baloldali közgazdász korábban az ATV műsorában árulta el, hogy a Tisza Párt köreihez tartozik, és a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők40 programot.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

