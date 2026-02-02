Menekülésbe fordult a kampányolás: a Tisza jelöltje elrohant a kényes kérdések elől + videó

Látványos „taktikai visszavonulást” mutatott be Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje: Trentin Balázs a Hír TV riporterének kérdései elől menekülve inkább összecsomagolta a pultját, majd sietve távozott.

Magyar Péter és Trentin Balázs. Fotó: MN

A felvételek tanúsága szerint Trentin Balázs addig maradt a helyszínen,

amíg szóba nem került Csercsa Balázs neve, valamint az előre lezsírozott előválasztások ügye.

Ezt követően a politikus látványosan megszakította a beszélgetést, szó szerint szedte a sátorfáját, és elhagyta a helyszínt.

A Hír TV videójához fűzött kommentár szerint a jelenet jól példázza, hogyan viszonyul a Tisza Párt jelöltje a kényes kérdésekhez. A csatorna ironikusan így fogalmazott:

A képviselet új definíciója a Tisza-szótár szerint: menekülj, ha kérdeznek!

A volt tiszás vezető kitálalt: csak színjáték volt a jelöltválasztás

Mint ismert, a Tiszából kiugrott Csercsa Balázs először az Indexnek leleplezte Magyar Péterék terveit. A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője a portál azon kérdésére, hogy konkrétan mit értett azalatt a kijelentés alatt, miszerint a jelöltállítás sem úgy zajlott, ahogy előre megígérték, röviden azt válaszolta:

A jelöltek személye a legtöbb választókörzetben előre eldöntött volt, akik mellé csak kirakatembereket kerestek, és a választást eljátszották. A jelölti kiválasztás során többünket méltatlan, megalázó helyzetbe hoztak.

Csercsa Balázs és Magyar Péter. Forrás: Facebook

Erre válaszul a pártvezér azonnal fenyegetőzésbe kezdett a volt emberével és a vele interjút készítő portállal szemben is.

Csercsa Balázs rámutatott:

míg Magyar Péter állításai nem támaszthatók alá bizonyítékokkal, addig az ő kijelentései dokumentumokkal és konkrét tényekkel igazolhatóak.

„Amit én mondok, azt tényekkel és dokumentumokkal is alá tudom támasztani” – hangsúlyozta. Hozzátette: éppen ezért nem tart attól, hogy a párt jogi lépéseket tesz vele szemben. Azt mondta, nem ártani akart a nyilvánossághoz fordulással, hanem figyelmeztetni akarja azokat, akik jóhiszeműen egy valódi rendszerváltás reményében csatlakoztak a Tiszához.

Úgy véli, ha a párt hatalomra kerülne, az nem hozna valódi változást, mert a működésében és értékrendjében ugyanazokat a mintákat követi, amelyeket leváltani ígér. „Ha az igenek igenek, a nemek pedig nemek, akkor ezekre a dolgokra már nemet kell mondanom” – zárta a gondolatait.

Borítókép: Magyar Péter jelöltje válaszok helyett inkább elmenekült (Forrás: Képernyőkép)