Menekülésbe fordult a kampányolás: a Tisza jelöltje elrohant a kényes kérdések elől + videó

Látványos „taktikai visszavonulást” mutatott be Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje: Trentin Balázs a Hír TV riporterének kérdései elől menekülve inkább összecsomagolta a pultját, majd sietve távozott.
A felvételek tanúsága szerint Trentin Balázs addig maradt a helyszínen,
amíg szóba nem került Csercsa Balázs neve, valamint az előre lezsírozott előválasztások ügye.
Ezt követően a politikus látványosan megszakította a beszélgetést, szó szerint szedte a sátorfáját, és elhagyta a helyszínt.
A Hír TV videójához fűzött kommentár szerint a jelenet jól példázza, hogyan viszonyul a Tisza Párt jelöltje a kényes kérdésekhez. A csatorna ironikusan így fogalmazott:
A képviselet új definíciója a Tisza-szótár szerint: menekülj, ha kérdeznek!
A volt tiszás vezető kitálalt: csak színjáték volt a jelöltválasztás
Mint ismert, a Tiszából kiugrott Csercsa Balázs először az Indexnek leleplezte Magyar Péterék terveit. A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője a portál azon kérdésére, hogy konkrétan mit értett azalatt a kijelentés alatt, miszerint a jelöltállítás sem úgy zajlott, ahogy előre megígérték, röviden azt válaszolta:
A jelöltek személye a legtöbb választókörzetben előre eldöntött volt, akik mellé csak kirakatembereket kerestek, és a választást eljátszották. A jelölti kiválasztás során többünket méltatlan, megalázó helyzetbe hoztak.
Erre válaszul a pártvezér azonnal fenyegetőzésbe kezdett a volt emberével és a vele interjút készítő portállal szemben is.
Csercsa Balázs rámutatott:
míg Magyar Péter állításai nem támaszthatók alá bizonyítékokkal, addig az ő kijelentései dokumentumokkal és konkrét tényekkel igazolhatóak.
„Amit én mondok, azt tényekkel és dokumentumokkal is alá tudom támasztani” – hangsúlyozta. Hozzátette: éppen ezért nem tart attól, hogy a párt jogi lépéseket tesz vele szemben. Azt mondta, nem ártani akart a nyilvánossághoz fordulással, hanem figyelmeztetni akarja azokat, akik jóhiszeműen egy valódi rendszerváltás reményében csatlakoztak a Tiszához.
Úgy véli, ha a párt hatalomra kerülne, az nem hozna valódi változást, mert a működésében és értékrendjében ugyanazokat a mintákat követi, amelyeket leváltani ígér. „Ha az igenek igenek, a nemek pedig nemek, akkor ezekre a dolgokra már nemet kell mondanom” – zárta a gondolatait.
Borítókép: Magyar Péter jelöltje válaszok helyett inkább elmenekült (Forrás: Képernyőkép)
