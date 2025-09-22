Végrehajtás alatt áll Magyar Péter korábbi üzlettársa, aki most a Tisza-szigetek koordinátora

Trentin Balázs, akit nemrég a Tisza Párt országos koordinátoraként mutattak be, a Diákhitel Központ korábbi, túlárazott megbízásainak egyik fő kedvezményezettje volt – írja beszámolójában az Ellenpont. A portál idézi a Szabad Európa cikkét is, amely szerint Trentin cégét, a Troia Média Kft.-t Magyar Péter tartotta életben azáltal, hogy oldalanként több százezer forintért rendelt silány minőségű tanulmányokat.

Nem biztos, hogy Trentin Balázsnak is van kedve sportolgatni (Forrás: Facebook)

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata feltárta: amikor Magyar vezette a Diákhitel Központot, több, Trentin érdekeltségéhez köthető cég is aránytalanul nagy összegű szerződéshez jutott. Az egyik, a Think&Tank Kft. például 14,7 millió forintért szervezett egy kampányt, amelynek reális értéke a jelentés szerint csupán töredéke volt annak, amennyit fizettek érte.