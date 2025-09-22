Trentin BalázsTisza PártTroia Média KftTisza SzigetekEllenpontDiákhitel KözpontMagyar Péter

Végrehajtás alatt áll Magyar Péter korábbi üzlettársa, aki most a Tisza-szigetek koordinátora

Trentin Balázs, a Tisza Párt frissen kinevezett koordinátora korábban a Diákhitel Központtal kötött, a Kehi által túlárazottnak ítélt szerződésekből gazdagodott, cége ellen pedig most végrehajtás indult – derül ki az Ellenpont cikkéből.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 10:44
Magyar Péter és Trentin Balázs Forrás: MN-Montázs
Trentin Balázs, akit nemrég a Tisza Párt országos koordinátoraként mutattak be, a Diákhitel Központ korábbi, túlárazott megbízásainak egyik fő kedvezményezettje volt – írja beszámolójában az Ellenpont. A portál idézi a Szabad Európa cikkét is, amely szerint Trentin cégét, a Troia Média Kft.-t Magyar Péter tartotta életben azáltal, hogy oldalanként több százezer forintért rendelt silány minőségű tanulmányokat.

Nem biztos, hogy Trentin Balázsnak is van kedve sportolgatni (Forrás: Facebook)

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata feltárta: amikor Magyar vezette a Diákhitel Központot, több, Trentin érdekeltségéhez köthető cég is aránytalanul nagy összegű szerződéshez jutott. Az egyik, a Think&Tank Kft. például 14,7 millió forintért szervezett egy kampányt, amelynek reális értéke a jelentés szerint csupán töredéke volt annak, amennyit fizettek érte.

A Trentinhez köthető Kondorkó POD Kft. ellen idén szeptemberben a NAV végrehajtást rendelt el. Bár a cég 2020-2021-ben alig termelt bevételt, a Diákhitel Központhoz kapcsolódó szerződések évében 180 millió, 2023-ban pedig már több mint 400 millió forintos árbevételt ért el – mutat rá az Ellenpont cikke.

A portál kiemeli: Trentin most a Tisza Párt szigetekért felelős koordinátoraként bukkant fel, miközben a múltjából fakadó pénzügyi és erkölcsi kérdések árnyékot vethetnek új politikai szerepvállalására is. Trentin és Magyar kapcsolata arra mutat rá, hogy 

Magyar Péter ma is azokkal veszi körül magát, akikkel a Diákhitel Központ élén együtt ügyeskedett. Az ügy egyben azt is jelzi: a Tisza Párt körüli érdekkör cégei állami megrendelések nélkül életképtelenek, a piacról önállóan nem tudnak fennmaradni.


Borítókép: Magyar Péter és koordinátora (Forrás: Facebook)

 

