A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

magyar péterindextisza pártcsercsa balázs

A volt tiszás vezető bevallotta, színjáték volt a jelöltválasztás

Elképesztő hazugságok hálóját leplezte le a Magyar Pétert korábban támogató tiszás vezető, Csercsa Balázs.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 14:14
Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője az Index azon kérdésére, hogy konkrétan mit értett azalatt a kijelentés alatt, miszerint a jelöltállítás sem úgy zajlott, ahogy előre megígérték, röviden azt válaszolta:

A jelöltek személye a legtöbb választókörzetben előre eldöntött volt, akik mellé csak kirakatembereket kerestek, és a választást eljátszották. A jelölti kiválasztás során többünket méltatlan, megalázó helyzetbe hoztak.

Az Index kiemelte, Csercsa Balázs többször is jelezte a kritikáit a Tisza Párt elnökségének. Csercsa tudatta:

Aggályaimat többször jeleztem szóban és e-mailen is, de ezekre választ nem kaptam. Koordinátoroktól és munkacsoportok vezetőitől tudom, hogy ez a probléma általános. Amikor feladat van, a parancs gyorsan érkezik a központból, de elismerést vagy akár csak választ a kérdéseikre, problémáikra csak nagy sokára vagy egyáltalán nem kapnak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

