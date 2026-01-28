A volt tiszás vezető bevallotta, színjáték volt a jelöltválasztás

Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője az Index azon kérdésére, hogy konkrétan mit értett azalatt a kijelentés alatt, miszerint a jelöltállítás sem úgy zajlott, ahogy előre megígérték, röviden azt válaszolta:
A jelöltek személye a legtöbb választókörzetben előre eldöntött volt, akik mellé csak kirakatembereket kerestek, és a választást eljátszották. A jelölti kiválasztás során többünket méltatlan, megalázó helyzetbe hoztak.
Az Index kiemelte, Csercsa Balázs többször is jelezte a kritikáit a Tisza Párt elnökségének. Csercsa tudatta:
Aggályaimat többször jeleztem szóban és e-mailen is, de ezekre választ nem kaptam. Koordinátoroktól és munkacsoportok vezetőitől tudom, hogy ez a probléma általános. Amikor feladat van, a parancs gyorsan érkezik a központból, de elismerést vagy akár csak választ a kérdéseikre, problémáikra csak nagy sokára vagy egyáltalán nem kapnak.
