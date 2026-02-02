Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaikat hozna be. Ugyanakkor Olaszországban különösen az Afrikából érkező migránsterror – egyik legutóbbi áldozat egy kormánytisztviselő volt – okoz egyre nagyobb gondot a bűnüldöző szerveknek – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.
Kapitány István Afrikából toborozna
A lap azt írja, hogy a római hatóságok páncélozott, Puma típusú katonai járműveket vezényeltek a város legforgalmasabb és leglátogatottabb pontjaira, a Colosseum környékére és a Termini pályaudvarhoz, a közbiztonság megerősítése és a bűnbandák visszaszorítása érdekében. Az egyik ilyen ezt kiváltó erőszakos cselekmény a Termini pályaudvar környékén történt néhány hete,
az olasz fővárosban egy férfit a késő esti órákban körbevettek és súlyosan bántalmaztak afrikai migránsok.
