Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaikat hozna be. Ugyanakkor Olaszországban különösen az Afrikából érkező migránsterror – egyik legutóbbi áldozat egy kormánytisztviselő volt – okoz egyre nagyobb gondot a bűnüldöző szerveknek – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Fotó: AFP

Kapitány István Afrikából toborozna

A lap azt írja, hogy a római hatóságok páncélozott, Puma típusú katonai járműveket vezényeltek a város legforgalmasabb és leglátogatottabb pontjaira, a Colosseum környékére és a Termini pályaudvarhoz, a közbiztonság megerősítése és a bűnbandák visszaszorítása érdekében. Az egyik ilyen ezt kiváltó erőszakos cselekmény a Termini pályaudvar környékén történt néhány hete,