Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

Tisza PártKapitány IstvánmigránssokszínűségAfrika

Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

Miután nemrég kiderült, hogy a Tisza párt megszavazta a brüsszeli migrációs paktumot, a Tűzfalcsoport egy korábbi interjú alapján további érdekes adalékokat tárt fel. Kapitány István, a párt gazdasági szakértője arról nyilatkozott ugyanis, hogy közel áll hozzá a „sokszínűség”, és munkaerőpiaci szempontok mentén indokoltnak tartja, hogy akár Afrikából is hozzanak be embereket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 10:46
Kapitány István a „sokszínűség” jegyében Afrikából toborozna Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaikat hozna be. Ugyanakkor Olaszországban különösen az Afrikából érkező migránsterror – egyik legutóbbi áldozat egy kormánytisztviselő volt – okoz egyre nagyobb gondot a bűnüldöző szerveknek – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaikat hozna be.
Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be. Fotó: AFP

Kapitány István Afrikából toborozna

A lap azt írja, hogy a római hatóságok páncélozott, Puma típusú katonai járműveket vezényeltek a város legforgalmasabb és leglátogatottabb pontjaira, a Colosseum környékére és a Termini pályaudvarhoz, a közbiztonság megerősítése és a bűnbandák visszaszorítása érdekében. Az egyik ilyen ezt kiváltó erőszakos cselekmény a Termini pályaudvar környékén történt néhány hete, 

az olasz fővárosban egy férfit a késő esti órákban körbevettek és súlyosan bántalmaztak afrikai migránsok.

Az áldozat életveszélyes állapotban került kórházba. Az egyik elkövető egy 20 éves tunéziai állampolgár, aki korábban lopás, rablás, személyi sérülés, erőszak és közszolgálati tisztviselő elleni ellenállás miatt volt büntetve, a másik egy 21 éves illegálisan Olaszországban tartózkodó tunéziai állampolgár, aki korábban rablás miatt ítéltek el. Miután nemrég kiderült, hogy a Tisza Párt megszavazta a brüsszeli migrációs paktumot, ehhez néhány érdekes adalékot talált a Tűzfalcsoport egy interjúban, amelyben Kapitány István, a 

Tisza Párt gazdasági szakértője arról beszélt, hogy közel áll a szívéhez a sokszínűség, és szerinte munkaerőpiaci szempontok mentén indokolt többek között Afrikából is emberek behozatala.

 

Borítókép: Kapitány István (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

Kapitány (Tisza) Pista és a tények

Bayer Zsolt avatarja

Ő az az oximoron, aki Jockey Ewingként is csak egy ócska, bolsevista trükk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu