Szoboszlai nagylelkűsége így változtatta meg a Liverpool tinédzserének életét

Profi szerződést írt alá a Liverpoollal a 17 éves angol utánpótlás-válogatott tehetség, aki Szoboszlai Dominik önzetlen, átlépős csele után győztes gólt lőtt a Newcastle ellen. Rio Ngumoha a hírek szerint hároméves megállapodást kötött az angol bajnokcsapattal, amelyben egyre több lehetőséghez jut. A jobblábas szélső az idényben eddig négyszer jutott lehetőséghez, de Arne Slot már januárban bedobta a mély vízbe. A 2024 tavaszán a Chelsea-től érkezett Ngumoha villámkarriert fut a Liverpoolban.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 25. 18:17
Rio Ngumoha Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha (C) celebrates with teammates after scoring their third goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north ea
Rio Ngumoha (balról a negyedik) egy csapásra sztár lett Liverpoolban (Fotó: AFP/Andy Buchanan)
Hatalmas esélyt kapott a fiatal labdarúgó, másfelől a Liverpool gyorsan és jó előre bebiztosította magát. Rio Ngumoha a jövő embere, de a tinédzser már bizonyította: a felnőttek között sem ijed meg a saját árnyékától.

Rio Ngumoha győztes gólt szerzett a Liverpool Newcastle elleni Premier League-mérkőzésén
Rio Ngumoha győztes gólt szerzett a Liverpool Newcastle elleni Premier League-mérkőzésén (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Rio Ngumoha profi szerződést írt alá a Liverpoollal. A 17 éves angol utánpótlás-válogatott tehetséggel az első felnőttkontraktusát szignózta. A vele – illetve kiskorú lévén a képviselőjével – kötött megállapodás részleteiről semmit nem közöl a klub. Fabrizio Romano szerint hároméves szerződésről van szó, ami egyáltalán nem számít hosszú távúnak. Ugyanakkor jelzi, komolyan számolnak a tinédzserrel, aki egyre több lehetőséget kap a felnőttcsapatban.

Rio Ngumoha nagyot lépett

Váratlanul, szinte a semmiből robbant be az angol tehetség, aki a Chelsea-nél nevelkedett, s 2024 tavaszán igazolt a Liverpool akadémiájához. Mint beszámoltunk róla, hatalmas felbolydulást váltott ki, hogy az óriási tehetségnek kikiáltott szélső elhagyta a londoniakat. 

Talán maga sem gondolta volna, hogy ilyen hamar esélyt is kap: 2025 januárjában tétmérkőzésen lépett pályára a Liverpool felnőttcsapatában, 72 percet töltött a pályán az Accrington ellen 4-0-ra megnyert FA-kupa-meccsen. 

Még az augusztus végi 17. születésnapja előtt tett róla, hogy a Bayern Münchenhez távozó Luis Díaz helyett ne vegyenek új szélsőt a Vörösök. A felkészülési időszakban cselekkel és látványos gólokkal bizonyította, hogy a fejlődése töretlen. 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Szoboszlai Dominik (@szoboszlaidominik) által megosztott bejegyzés

Bombaként robbant be a Liverpool tinédzsere

A Liverpool menedzsere, Arne Slot pontosan tudta, mire képes az ifjú titán, ám azt talán ő sem gondolta, hogy a Premier League-ben csodát visz véghez. Augusztus 25-én győztes gólt lőtt a Newcastle United otthonában 3-2-re megnyert angol bajnokin. 

Úgy, hogy a 90+6. percben váltotta Cody Gakpót, és újoncként, 16 évesen és 361 naposan eldöntötte a mérkőzést, amikor Szoboszlai Dominik átlépős csele után teljesen üresen maradva helyezett a kapu bal oldalába. Azonnal új sztár született!

Némi iróniával mondhatnánk, hogy senki sem számított rá, azért árválkodott és ólálkodott teljesen magányosan a tizenhatoson belül. Ám tény, hogy egyre több lehetőséget csepegtet neki a holland edző, aki eddig 4 találkozón 95 percre vetette be, a Bajnokok Ligájában is debütált. Legutóbb, kedden a Southampton ellen 2-1-re megnyert Ligakupa-meccsen 75 percet kapott. Immár profi szerződéssel a zsebében már számolnak vele Liverpoolban, és az ellenfelek is egyre gyakrabban készülhetnek Rio Ngumoha megjelenésére.

Íme, egy kis ízelítő az alábbi videóban az ifjú szélső legfrissebb produkciójáról:

 

