Szörnyű hírt kapott a Liverpool, Slot változtatni kényszerül a BL-keretben + videó

A mindössze 18 éves középhátvéd Giovanni Leoni remekül teljesített kedd éjjel a Liverpool csapatában a Southampton ellen, de a 81. percben megsérült, hordágyon vitték le a pályáról – Kerkez Milos váltotta –, és ma sajnos beigazolódott, hogy nagy a baj. A diagnózis elülső keresztszalag-szakadás, minden labdarúgó rémálma, ami azt jelenti, hogy Leoni hosszú hónapokig nem lesz hadra fogható.

Federico Chieasa kerülthet be a Liverpool BL-keretébe Giovanni Leoni helyére Forrás: X/Liverpool FC

Federico Chiesa nem adta fel, amikor nem került be a Liverpool BL-keretébe

A 18 éves játékos benne van a Liverpool BL-keretében is, de az UEFA szabályai szerint ha egy BL-kerettag legalább 60 napra lesérül, a csapata cserélhet a keretben. „Jó esély van rá, hogy Federico fog bekerülni Giovanni helyére – olasz az olasz helyett” – írja a PoolBarátok. Vagyis az a Federico Chiesa kaphat esélyt, aki a Southampton ellen magasan a Liverpool legjobbja volt, mindkét gólhoz ő adta a gólpasszt, és a szurkolók egyik nagy kedvence. A 27 éves Európa-bajnok olasz szélső azzal is sokak szimpátiáját kivívta, hogy amikor Arne Slot nem jelölte az idei BL-keretbe, akkor ezt fegyelmezetten tudomásul vette.

– Amikor meghallottam, hogy nem vagyok a Bajnokok Ligája-keretben, azt mondtam az edzőnknek: „Semmi gond, keményen fogok dolgozni.” Profi vagyok. A Liverpoolban játszom, és ez hihetetlen. Ha nem akartam volna harcolni a helyemért, akkor nem ide jöttem volna – nyilatkozta korábban Federico Chiesa.