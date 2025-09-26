Rendkívüli

  • Magyar Nemzet
A Liverpool játékosa ilyen passzkirályt még életében nem látott + videó

Bár Trent Alexander-Arnold már a Real Madridot erősíti, korábbi liverpooli csapattársa nem feledkezett meg róla. Cody Gakpo szerint az angol válogatott jobbhátvéd passzjátéka a legkiválóbb, amit valaha látott. A holland támadó elárulta azt is, ki volt a gyermekkori példaképe.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 13:47
Cody Gakpo Lionel Messire nézett fel gyerekként (Fotó: AFP/Oli Scarff)
Cody Gakpo a Goal.com-nak adott rövid interjújában beszélt arról, hogy Trent Alexander-Arnold a rendelkezik a legjobb képességgel a passzok terén, míg gyermekkori példaképnek Lionel Messit nevezte meg.

Trent Alexander-Arnold és Cody Gakpo ekkor még együtt küzdöttek a Liverpool sikeréért
Trent Alexander-Arnold és Cody Gakpo ekkor még együtt küzdöttek a Liverpool sikeréért (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Cody Gakpo legnehezebb ellenfelei

A Liverpool holland támadója az argentint jelölte meg a legjobb futballistának is, aki ellen valaha játszott, míg a legkeményebb védő Thiago Silva lett.

Gakpo 2023 januárjában szerződött a Liverpoolhoz, Alexander-Arnolddal két és fél évet játszott együtt a Vörösöknél, mielőtt a jobbhátvéd a Real Madridhoz igazolt volna.

 

