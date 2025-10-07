Megköttetett az alku: Brüsszel megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist+VIDEÓ

Ilaria Salist hősként ünnepelték

A plenáris ülés után tapsot és még virágot is kapott, számolt be a Hír TV helyszíni tudósítója.

Salis esetében egyetlen szavazaton múlt a mentelmi jog felfüggesztése, egy képviselő technikai hibát jelzett szavazókártyájával kapcsolatban – a házelnök Roberta Metsola azonban nem engedte megismételni a voksolást.

A Hír TV tudósítása szerint az EP teljes mértékben politikai kérdést csinált mind az öt, Magyarországhoz kapcsolódó ügyből. A döntés rávilágít arra, hogy Brüsszelben nem a jog, hanem a politikai érdek határozza meg az ítéleteket.