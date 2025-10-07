Ilaria Salis és Magyar Péter mögött összezárt a baloldal, nem adják ki a mentelmi jogukat. A szélsőbaloldali Ilaria Salist, akit korábban börtönbüntetés várt Olaszországban is erőszakos tüntetéseken való részvétel miatt, a baloldal hősként ünnepelte, emlékeztet a Hír TV tudósítása.
Megköttetett az alku: Brüsszel megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist+VIDEÓ
Az Európai Parlament nem függesztette fel sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem pedig az antifa Ilaria Salis mentelmi jogát. A döntés újabb bizonyítéka annak, hogy Brüsszel kettős mércét alkalmaz, és politikai alapon védi meg a baloldali politikusokat.
Ilaria Salist hősként ünnepelték
A plenáris ülés után tapsot és még virágot is kapott, számolt be a Hír TV helyszíni tudósítója.
Salis esetében egyetlen szavazaton múlt a mentelmi jog felfüggesztése, egy képviselő technikai hibát jelzett szavazókártyájával kapcsolatban – a házelnök Roberta Metsola azonban nem engedte megismételni a voksolást.
A Hír TV tudósítása szerint az EP teljes mértékben politikai kérdést csinált mind az öt, Magyarországhoz kapcsolódó ügyből. A döntés rávilágít arra, hogy Brüsszelben nem a jog, hanem a politikai érdek határozza meg az ítéleteket.
Borítókép: Ilaria Salis megtarthatja mentelmi jogát a mai szavazás után (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)
