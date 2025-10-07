Rendkívüli

Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Megköttetett az alku: Brüsszel megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist+VIDEÓ
Ilaria Salismentelmi jogEPalkuMagyar Péter

Megköttetett az alku: Brüsszel megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist+VIDEÓ

Az Európai Parlament nem függesztette fel sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem pedig az antifa Ilaria Salis mentelmi jogát. A döntés újabb bizonyítéka annak, hogy Brüsszel kettős mércét alkalmaz, és politikai alapon védi meg a baloldali politikusokat.

Magyar Nemzet
Forrás: Hír TV2025. 10. 07. 14:44
Ilaria Salis megtarthatja mentelmi jogát a mai szavazás után Fotó: Martin Bertrand Forrás: Hans Lucas/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ilaria Salis és Magyar Péter mögött összezárt a baloldal, nem adják ki a mentelmi jogukat. A szélsőbaloldali Ilaria Salist, akit korábban börtönbüntetés várt Olaszországban is erőszakos tüntetéseken való részvétel miatt, a baloldal hősként ünnepelte, emlékeztet a Hír TV tudósítása.

Ilaria Salis
Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke (Fotó: AFP/Romeo Boetzle)

Ilaria Salist hősként ünnepelték

A plenáris ülés után tapsot és még virágot is kapott, számolt be a Hír TV helyszíni tudósítója.

Salis esetében egyetlen szavazaton múlt a mentelmi jog felfüggesztése, egy képviselő technikai hibát jelzett szavazókártyájával kapcsolatban – a házelnök Roberta Metsola azonban nem engedte megismételni a voksolást.

A Hír TV tudósítása szerint az EP teljes mértékben politikai kérdést csinált mind az öt, Magyarországhoz kapcsolódó ügyből. A döntés rávilágít arra, hogy Brüsszelben nem a jog, hanem a politikai érdek határozza meg az ítéleteket.

Borítókép: Ilaria Salis megtarthatja mentelmi jogát a mai szavazás után (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu