nyomozásEurópai Bizottságkorrupció

Korrupció miatt nyomoznak az Európai Bizottság épületeiben

A belga rendőrség csütörtökön házkutatást tartott az Európai Bizottságban a brüsszeli intézmény 2024-es ingatlaneladásait érintő esetleges szabálytalanságok kivizsgálását célzó nyomozás részeként – tájékoztatott a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál csütörtökön.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 16:34
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Forrás: AFP
A hírportál beszámolója szerint a házkutatásokat az Európai Bizottság több irodájában, köztük a költségvetési igazgatóságon végezték – erősítették meg a műveletet ismerő források a Financial Times brit üzleti napilapnak. A nyomozók 23 európai épület 2024-es eladásával kapcsolatban vizsgálódnak, amit az uniós bizottság a belga kormány befektetési részlegének (SFPIM) értékesített. 

Európai Bizottság
Európai Bizottság Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A mintegy 900 millió euró értékű adásvételt az Európai Bizottság előző ciklusa alatt bonyolították le, amikor Johannes Hahn volt a költségvetésért és igazgatásért felelős európai biztos. A nyomozást az Európai Ügyészség (EPPO) vezeti

 – tájékoztatott Tine Hollevoet, az ügyészség szóvivője a De Morgen című, flamand nyelvű belga napilapnak nyilatkozva. A szóvivő hozzátette: az ügyészség bizonyítékokat gyűjt egy folyamatban lévő nyomozás részeként.

Jelenleg nem tudunk további tájékoztatást adni, hogy ne veszélyeztessük a folyamatban lévő eljárást és annak eredményét

 – fogalmazott. A Financial Times közölte, hogy az Európai Bizottság név nélkül nyilatkozó szóvivője elmondta: „az épületek eladása a meghatározott eljárásokat és protokollokat követte”. A testület biztos abban, hogy a folyamat megfelelt a hivatalos eljárásoknak – mondta. A szóvivő hozzátette, az uniós bizottság teljes mértékben együttműködik az Európai Ügyészséggel és az illetékes belga hatóságokkal. 

A Brussels Times közölte, hogy további részleteket egyelőre sem az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), sem pedig a belga szövetségi rendőrség nem közölt. A hírportál emlékeztetett, 2024-ben az ingatlaneladások idején az Európai Bizottság kijelentette, hogy az eljárás összhangban volt az európai pénzügyi szabályozással. Sem az uniós bizottság, sem a belga kormány befektetési részlege, sem pedig Hahn korábbi uniós biztos nem reagált a Financial Times megkeresésére, noha – mint írták – a nyomozás jelenlegi korai szakaszában még nem világos, hogy történt-e bűncselekmény – tette hozzá a brüsszeli hírportál.

„Rendkívüli – újabb uniós korrupciós botrány! A belga rendőrség ma razziát tartott az Európai Bizottság épületeiben egy ingatlaneladásokkal kapcsolatos vizsgálat részeként. A nyomozást az Európai Ügyészség (EPPO) vezeti” – olvasható James Holland Európai Parlamenti főtanácsadó X-oldalán.

A Financial Times beszámolója szerint a házkutatások a bizottság több helyszínét is érintették, köztük a költségvetési főigazgatóságot. A Politico Europe úgy értesült, hogy az akció »bizonyítékgyűjtési tevékenység« keretében zajlott egy »folyamatban lévő vizsgálat« részeként, amely 23 bizottsági épület 2024-es, a belga állam részére történő értékesítésével kapcsolatos

 – teszi hozzá Holland. „A történet még kibontakozóban van, további részletek hamarosan” – zárja.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

