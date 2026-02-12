ursula von der leyenantonio costaeurópai tanács

Tovább nyirbálnák a tagállamok szuverenitását Brüsszelben

Az európai versenyképességről tanácskoztak az uniós vezetők az informális EU-csúcson. Az esemény utáni sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke a versenyképesség álarca mögé bújtatva a tagállami hatáskörök lopakodó elvonására és egy centralizált európai szuperállam kiépítésére mutató terveket vázolt fel.

Munkatársunktól
2026. 02. 12. 20:31
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Európának versenyképesebb és ellenállóbb gazdaságot kell építenie, amely „előmozdítja jólétünket, minőségi munkahelyeket teremt és biztosítja az energia megfizethetőségét” – jelentette ki Antonio Costa, az uniós tagországi vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke a belgiumi Bilzenben csütörtökön tartott informális uniós csúcs utáni, Ursula von der Leyennel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Ursula von der Leyen és Antonio Costa közös sajtótájékoztatót tartott az informális EU-csúcs után
Ursula von der Leyen és Antonio Costa közös sajtótájékoztatót tartott az informális EU-csúcs után (Fotó: AFP)

Az Európai Tanács tagjainak informális, kihelyezett ülését követően Costa azt mondta: a legfontosabb, hogy a tagállami vezetők utat nyitottak konkrét intézkedések elfogadásához a gazdaság erősítésére és a versenyképesség javítására – írja az MTI.

Egyhangú megállapodás született arról, hogy folytatni kell az uniós adminisztráció egyszerűsítését célzó program végrehajtását, valamint arról, hogy a vállalatok számára biztosítani kell a zökkenőmentes működést mind a 27 tagállamban, egyszerű és egységes működési szabályokkal – hangoztatta Costa.

Ursula von der Leyen beszédének középpontjában a „One Europe, One Market” (Egy Európa, Egy Piac) szlogen állt, amely programnak 2027-re kellene megvalósulnia. A bizottság elnöke szerint az adminisztratív terhek csökkentése a cél, de a sorok között olvasva világossá válik: a „gold plating”-nek nevezett, állítólagos túlszabályozás elleni harc valójában a tagállami törvényhozás szuverenitása elleni támadás.

Von der Leyen nyíltan kimondta: kevesebb irányelvet (amelyek célokat határoznak meg, de a megvalósítást a tagállamokra bízzák) és több rendeletet (amelyek közvetlenül hatályosak és kötelezőek mindenhol) akar.

Magyarul: Brüsszel diktál, a tagállamok pedig végrehajtanak, ugyanis a bizottság elnöke szerint a 27 különböző tagállami valóság problémát jelent.

Fontos eleme a Von der Leyen által vázolt programnak az úgynevezett „28. rezsim”, vagy „EU Inc.” bevezetése, amely lehetővé tenné, hogy a cégek egyetlen, egységes európai szabályrendszer szerint működjenek bárhol az unióban, teljesen digitális irányítással.

Von der Leyen – láthatóan számítva arra, hogy nem lesz könnyű egyetértésre jutni a kérdésben – felvetette az úgynevezett „megerősített együttműködés” lehetőségét a tőkepiaci unió kapcsán. Ez a diplomáciai bikkfanyelv nem jelent mást, mint a kétsebességes Európa megteremtését: ha nem minden tagállam ért egyet a föderalista törekvésekkel, akkor a „magországok” – legalább kilenc tagállam – egyszerűen továbblépnek nélkülük, másodrangú státusba kényszerítve a kimaradókat.

A távközlési szektorban Costa vállalati fúziók támogatásáról és ezáltal „európai bajnok” cégek létrejöttéről beszélt, mint mondta, a befektetések és az innováció növelése érdekében.

Az energiapiac kapcsán Von der Leyen arról beszélt, hogy az árképzési rendszer miatt a villamos energia árát a legdrágább forrás, a fosszilis energia határozza meg. Mint mondta, a Európai Tanács márciusi ülésére konkrét opciókkal fog érkezni azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e ezen a rendszeren változtatni.

A csúcstalálkozó megbeszéléseinek egyik központi témája volt a megtakarítási és befektetési unió megteremtése, amelynek célja az európai megtakarítások európai beruházásokba csatornázása.

A brüsszeli vezetők a technológiai szuverenitás jegyében újabb jogszabálycsomagokat lengettek be többek között a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozásra, illetve utóbbinak az infrastrukturális vonatkozásaival, annak európai fejlesztésével is foglalkoztak az EU-csúcs résztvevői.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szili Katalin
idezojeleknemzetpolitika

A Tisza és a nemzet

Szili Katalin avatarja

A Tisza Párt gyakorlatilag elhallgatja a nemzeti kérdést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.