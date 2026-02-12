Tovább nyirbálnák a tagállamok szuverenitását Brüsszelben

Európának versenyképesebb és ellenállóbb gazdaságot kell építenie, amely „előmozdítja jólétünket, minőségi munkahelyeket teremt és biztosítja az energia megfizethetőségét” – jelentette ki Antonio Costa, az uniós tagországi vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke a belgiumi Bilzenben csütörtökön tartott informális uniós csúcs utáni, Ursula von der Leyennel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Ursula von der Leyen és Antonio Costa közös sajtótájékoztatót tartott az informális EU-csúcs után (Fotó: AFP)

Az Európai Tanács tagjainak informális, kihelyezett ülését követően Costa azt mondta: a legfontosabb, hogy a tagállami vezetők utat nyitottak konkrét intézkedések elfogadásához a gazdaság erősítésére és a versenyképesség javítására – írja az MTI.

Egyhangú megállapodás született arról, hogy folytatni kell az uniós adminisztráció egyszerűsítését célzó program végrehajtását, valamint arról, hogy a vállalatok számára biztosítani kell a zökkenőmentes működést mind a 27 tagállamban, egyszerű és egységes működési szabályokkal – hangoztatta Costa.

Ursula von der Leyen beszédének középpontjában a „One Europe, One Market” (Egy Európa, Egy Piac) szlogen állt, amely programnak 2027-re kellene megvalósulnia. A bizottság elnöke szerint az adminisztratív terhek csökkentése a cél, de a sorok között olvasva világossá válik: a „gold plating”-nek nevezett, állítólagos túlszabályozás elleni harc valójában a tagállami törvényhozás szuverenitása elleni támadás.

Von der Leyen nyíltan kimondta: kevesebb irányelvet (amelyek célokat határoznak meg, de a megvalósítást a tagállamokra bízzák) és több rendeletet (amelyek közvetlenül hatályosak és kötelezőek mindenhol) akar.

Magyarul: Brüsszel diktál, a tagállamok pedig végrehajtanak, ugyanis a bizottság elnöke szerint a 27 különböző tagállami valóság problémát jelent.

Fontos eleme a Von der Leyen által vázolt programnak az úgynevezett „28. rezsim”, vagy „EU Inc.” bevezetése, amely lehetővé tenné, hogy a cégek egyetlen, egységes európai szabályrendszer szerint működjenek bárhol az unióban, teljesen digitális irányítással.

Von der Leyen – láthatóan számítva arra, hogy nem lesz könnyű egyetértésre jutni a kérdésben – felvetette az úgynevezett „megerősített együttműködés” lehetőségét a tőkepiaci unió kapcsán. Ez a diplomáciai bikkfanyelv nem jelent mást, mint a kétsebességes Európa megteremtését: ha nem minden tagállam ért egyet a föderalista törekvésekkel, akkor a „magországok” – legalább kilenc tagállam – egyszerűen továbblépnek nélkülük, másodrangú státusba kényszerítve a kimaradókat.

A távközlési szektorban Costa vállalati fúziók támogatásáról és ezáltal „európai bajnok” cégek létrejöttéről beszélt, mint mondta, a befektetések és az innováció növelése érdekében.

Az energiapiac kapcsán Von der Leyen arról beszélt, hogy az árképzési rendszer miatt a villamos energia árát a legdrágább forrás, a fosszilis energia határozza meg. Mint mondta, a Európai Tanács márciusi ülésére konkrét opciókkal fog érkezni azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e ezen a rendszeren változtatni.

A csúcstalálkozó megbeszéléseinek egyik központi témája volt a megtakarítási és befektetési unió megteremtése, amelynek célja az európai megtakarítások európai beruházásokba csatornázása.

A brüsszeli vezetők a technológiai szuverenitás jegyében újabb jogszabálycsomagokat lengettek be többek között a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozásra, illetve utóbbinak az infrastrukturális vonatkozásaival, annak európai fejlesztésével is foglalkoztak az EU-csúcs résztvevői.