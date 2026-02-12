Kocsis Máté: Zelenszkij a magyar választók akarata ellenére erőltetné Ukrajna uniós és NATO-csatlakozását

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy gondolja, hogy a magyar választások eredményétől és a magyar emberek akaratától függetlenül Ukrajnát be kell gyömöszölni az unióba és a NATO-ba is – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Zebra Digitális Polgári Kör budapesti gyűlésén.

Kocsis Máté, Szentkirályi Alexandra és Németh Balázs a Zebra DPK gyűlésén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Kocsis Máté a rendezvényen tartott pódiumbeszélgetésen, amelynek moderátora Németh Balázs országgyűlési képviselő-jelölt volt, arról beszélt, hogy a Politico megírta Zelenszkij öt pontját, amelyből három Magyarországról szól. A harmadik pont, hogy

el kell takarítani a magyar kormányt, illetve a magyar miniszterelnököt.

Ha leváltani nem lehet és Trump sem tud hatni rá, akkor meg kell vonni Magyarország vétó- és szavazati jogát – idézte a további pontokat. Mondja ezt egy nem uniós tagállam vezetője, és ez megjelenik az unió magazinjában, amit Kocsis Máté a brüsszeli Fürge Ujjaknak nevezett.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Zelenszkij úgy gondolja, hogy a magyar választások eredményétől, az emberek akaratától függetlenül Ukrajnát be kell gyömöszölni az unióba és a NATO-ba is.

Értékelése szerint valójában

egy német projekt megvalósítása a cél, nagyon át van gondolva, nem hülyék ülnek Brüsszelben, csak aljasok.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ukrajna uniós csatlakozása esetén nagyjából nyolcvan új képviselőt adnának, majdnem annyit, mint a Patrióta frakció, amely a harmadik legnagyobb az Európai Parlamentben. Ők mind Ursula von der Leyennek, a bizottság elnökének lesznek hálásak és mind vele fognak szavazni, s lehet még egy köre az Európai Bizottság élén – jegyezte meg. Aláhúzta: ami zajlik, amögött pénzügyi és hatalmi megfontolások állnak, semmi más. Nem mindegy, mit hoz számukra a 2029-es EP-választás.

A frakcióvezető szerint

maguk a tiszás indulók sincsenek tisztában azzal, hogy milyen ügyet szolgálnak.

Ez egy olyan ügy, amely nem a magyarokról szól, hanem a németekről – rögzítette.

Kocsis Máté a Medián vezetője, Hahn Endre egyik mondatát is idézte, miszerint szerinte toronymagasan vezet a Tisza, de nem zárja ki, hogy a Fidesz megnyeri a választásokat.