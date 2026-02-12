magyar péterukrajnaSzentkirályi Alexandravolodimir zelenszkijTisza PártválasztásDunai Mónikarákosmentekocsis máté

Kocsis Máté: Zelenszkij a magyar választók akarata ellenére erőltetné Ukrajna uniós és NATO-csatlakozását

A Politico által ismertetett pontok között a magyar kormány eltávolítása is szerepel – emlékeztetett a frakcióvezető. Kocsis Máté a Zebra DPK találkozóján kijelentette: ha nem mi vagyunk, akkor jön Bokros Lajos, Kéri László, Petschnig Mária Zita, azok a baloldaliak, akik baloldali pozíciókat foglalnak el a nemzetközi vitákban is.

2026. 02. 12. 22:03
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy gondolja, hogy a magyar választások eredményétől és a magyar emberek akaratától függetlenül Ukrajnát be kell gyömöszölni az unióba és a NATO-ba is – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Zebra Digitális Polgári Kör budapesti gyűlésén.

Budapest, 2026. február 12. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Zebra Digitális Polgári Kör (DPK) alapítója, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke és Németh Balázs országgyűlési képviselő-jelölt (b-j) a Zebra DPK országjárásának fővárosi rendezvényén a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban 2026. február 12-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Kocsis Máté, Szentkirályi Alexandra és Németh Balázs a Zebra DPK gyűlésén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Kocsis Máté a rendezvényen tartott pódiumbeszélgetésen, amelynek moderátora Németh Balázs országgyűlési képviselő-jelölt volt, arról beszélt, hogy a Politico megírta Zelenszkij öt pontját, amelyből három Magyarországról szól. A harmadik pont, hogy

el kell takarítani a magyar kormányt, illetve a magyar miniszterelnököt.

Ha leváltani nem lehet és Trump sem tud hatni rá, akkor meg kell vonni Magyarország vétó- és szavazati jogát – idézte a további pontokat. Mondja ezt egy nem uniós tagállam vezetője, és ez megjelenik az unió magazinjában, amit Kocsis Máté a brüsszeli Fürge Ujjaknak nevezett.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Zelenszkij úgy gondolja, hogy a magyar választások eredményétől, az emberek akaratától függetlenül Ukrajnát be kell gyömöszölni az unióba és a NATO-ba is.

Értékelése szerint valójában 

egy német projekt megvalósítása a cél, nagyon át van gondolva, nem hülyék ülnek Brüsszelben, csak aljasok.

Budapest, 2026. február 12. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Zebra Digitális Polgári Kör (DPK) alapítója, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke és Németh Balázs országgyűlési képviselő-jelölt (b-j) a Zebra DPK országjárásának fővárosi rendezvényén a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban 2026. február 12-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ukrajna uniós csatlakozása esetén nagyjából nyolcvan új képviselőt adnának, majdnem annyit, mint a Patrióta frakció, amely a harmadik legnagyobb az Európai Parlamentben. Ők mind Ursula von der Leyennek, a bizottság elnökének lesznek hálásak és mind vele fognak szavazni, s lehet még egy köre az Európai Bizottság élén – jegyezte meg. Aláhúzta: ami zajlik, amögött pénzügyi és hatalmi megfontolások állnak, semmi más. Nem mindegy, mit hoz számukra a 2029-es EP-választás.

A frakcióvezető szerint

maguk a tiszás indulók sincsenek tisztában azzal, hogy milyen ügyet szolgálnak.

Ez egy olyan ügy, amely nem a magyarokról szól, hanem a németekről – rögzítette.

Kocsis Máté a Medián vezetője, Hahn Endre egyik mondatát is idézte, miszerint szerinte toronymagasan vezet a Tisza, de nem zárja ki, hogy a Fidesz megnyeri a választásokat.

A frakcióvezető felidézte: négy évvel ezelőtt pontosan ugyanez zajlott, 7-11 százalékos előnyt prognosztizáltak a baloldali összefogás számára, a választások napján kihozták, hogy fej-fej mellett állnak, majd a kormánypártok 20 százalékkal nyertek.

Semmi olyan nem történik, amit korábban ne láttunk volna – hangsúlyozta Kocsis Máté, és kiemelte:

a közvélemény-kutatások arról szólnak, hogy befolyásolják a baloldali, Tisza-szavazókat, és fenntartsák bennük a reményt, hátha sikerül, de nem fog.

Rámutatott: nincs harmadik politikai osztály, amit Magyar Péterék próbálnak elhitetni.

– Ha nem mi vagyunk, akkor jön Bokros Lajos, Kéri László, Petschnig Mária Zita. Akik képviselik, a programot írják, azok mind baloldaliak és baloldali pozíciókat foglalnak el a nemzetközi vitákban is – emlékeztetett.

Magyar Pétert úgy jellemezte, hogy egy kétszínű, kétarcú ember, ahogy ez csütörtökön is kiderült róla.

Budapest, 2026. február 12. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Zebra Digitális Polgári Kör (DPK) alapítója, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke és Németh Balázs országgyűlési képviselő-jelölt (b-j) a Zebra DPK országjárásának fővárosi rendezvényén a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban 2026. február 12-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Csaknem 1200 néző volt jelen a Zebra DPK gyűlésén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A frakcióvezető párhuzamot vont Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között, és rámutatott: mind a ketten hazugsággal akarnak választást nyerni. Ezek ugyanazok, „apák és fiaik” – fogalmazott.

Arról, hogy Kapitány István a magyar Jockey Ewingnak tartja magát, azt mondta:

neki is mindene a profit, akkor keresett rengeteg pénzt, amikor Európa és a magyar emberek az energiaválságtól szenvedtek.

Azt javasolta Kocsis Máté, hagyják meg Kapitány Istvánt a globalista üzleti világban, és ne engedjék a magyar kormány közelébe. Ő a zászlóvivője annak, hogy le kell válni az olcsó orosz olajról, ez neki óriási profitot jelent, a magyaroknak háromszoros rezsiárat és ezer forintos benzint. Vannak figyelmeztető jelek, hogy a globális multinacionális vállalatok át akarják venni a kormányt, amire volt már példa Közép-Európában – tette hozzá a frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy a közvélemény-kutatásokról, mérésekről az időjárás-jelentés applikáció jut eszébe, ami szikrázó napsütést jelez, miközben szakad az eső.

Összegzése szerint

Magyar Péter elérte azt a szintet, hogy már nem Gyurcsány Ferencet, hanem őt tartják a rosszabb választásnak.

A „magyar Jockey Ewingról” azt mondta: az jut róla eszébe, hogy kifehérített mosollyal akar valamit rásózni az emberekre. Elképesztő, kétarcú, kamuzós, álszent arcátlanságnak nevezte Szentkirályi Alexandra azt a podcastot, amelyben úgy beszélnek Orbán Viktorról, egy demokratikusan megválasztott vezetőről, hogy „le kell szedni”, mert nem olyan irányba viszi az európai és magyar ügyeket, ami nekik kényelmes lenne.

A rendezvény házigazdája Dunai Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője volt, aki kiemelte: Budapest legszebb kerületének tartják az itt élők Rákosmentét. A nemzeti értékek védőbástyájának tartják magukat és büszkék arra, hogy őrzik az önkormányzatban és az Országgyűlésben is a képviselői mandátumaikat. A rendezvényen csaknem 1200-an vettek részt.

