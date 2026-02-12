Tiltott szerelem miatt családi vitából véres ütközet: késsel, golfütővel estek egymásnak Pacsán

Véres családi vita lett a vége egy pacsai férfi és nő titkos románcának, amikor a nő hozzátartozói erőszakkal akartak véget vetni a kapcsolatnak. A dühös rokonok autóba ültek, és késő este indultak el Pacsára, hogy a lányt hazavigyék – írta az Origo.

Véres családi vita lett a vége egy tiltott szerelemnek – kpünk illusztráció (Fotó: Gábor Zoltán)

Golfütővel és késsel estek egymásnak a pacsai családi vitában

Fegyveres csatatérré változott egy pacsai ház előtti terület 2024 augusztusában, amikor a tiltott szerelem miatt kirobbant családi vita brutális verekedésbe torkollt. A férfi golfütővel támadt szerelme apjára, miközben női társa

egy konyhakéssel hadonászva fenyegette a közbelépőket, nem kímélve a vascsövekkel felszerelt rokonokat sem.

A kaotikus jelenetsorozatnak csak a helyszínre érkező mentők vetettek véget.

A hatóságok csoportosan és fegyveresen elkövetett garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt öt ember ellen emeltek vádat a történtek után.