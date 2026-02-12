somogyfegyvert tartottsértett

Tört-zúzott, ütött, és pisztolyt tartott a nevelője fejéhez egy fiatal a lakásotthonban, Somogyban

Nem akármilyen pisztolyt.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 02. 12. 12:27
illusztráció Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség azzal a fiúval szemben, aki dühében rongált és gondozóira támadt egy Somogy vármegyei lakásotthonban.

A vádiratban foglaltak szerint a fiatalkorú terheltet kilencéves korában vették nevelésbe, azonban a gondozási helyén agresszív és tiszteletlen viselkedése miatt számos konfliktust generált.

A fiúnak 2025 márciusában egy foglalkozáson kellett volna részt vennie, ami miatt indulatos lett, ezért a foglalkozás helyett a lakásotthon konyhájába indult, ahol a mikrohullámú sütőt leverte, kisebb használati tárgyakat vágott a földhöz, üvegpoharakat tört össze. A vádlott ezek után sem tudott úrrá lenni dühén, hanem a nevelői szobában a pedagógiai asszisztens arcát próbálta ütni, amely ütéseket a férfinak alkarjával sikerült kivédenie.

A terhelt pár nap múlva egy játék pisztolyt tartott a gyermekfelügyelő homlokához, majd amikor a sértett megkérte, hogy ezt ne tegye, öklével megütötte a nő csuklóját. A sértett további bántalmazását az egyik nevelt gyermek akadályozta meg közbelépésével. A vádlott ekkor a földre vetette magát és kiabált, aztán az otthonból kifutott az úttestre, szemetes edényt rángatott és végül az őt nyugtatni próbáló másik gyermekfelügyelőt háton ütötte.

Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a terhelttel szemben javítóintézeti nevelés alkalmazására tett indítványt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kránitz Péter Pál
idezojelekJD Vance

Vance rárúgta az ajtót a Kaukázusra

Kránitz Péter Pál avatarja

Washington most nem demokráciákat épít, hanem közös érdekeken alapuló együttműködési rendszereket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu