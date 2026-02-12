Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség azzal a fiúval szemben, aki dühében rongált és gondozóira támadt egy Somogy vármegyei lakásotthonban.
Tört-zúzott, ütött, és pisztolyt tartott a nevelője fejéhez egy fiatal a lakásotthonban, Somogyban
Nem akármilyen pisztolyt.
A vádiratban foglaltak szerint a fiatalkorú terheltet kilencéves korában vették nevelésbe, azonban a gondozási helyén agresszív és tiszteletlen viselkedése miatt számos konfliktust generált.
A fiúnak 2025 márciusában egy foglalkozáson kellett volna részt vennie, ami miatt indulatos lett, ezért a foglalkozás helyett a lakásotthon konyhájába indult, ahol a mikrohullámú sütőt leverte, kisebb használati tárgyakat vágott a földhöz, üvegpoharakat tört össze. A vádlott ezek után sem tudott úrrá lenni dühén, hanem a nevelői szobában a pedagógiai asszisztens arcát próbálta ütni, amely ütéseket a férfinak alkarjával sikerült kivédenie.
További Belföld híreink
A terhelt pár nap múlva egy játék pisztolyt tartott a gyermekfelügyelő homlokához, majd amikor a sértett megkérte, hogy ezt ne tegye, öklével megütötte a nő csuklóját. A sértett további bántalmazását az egyik nevelt gyermek akadályozta meg közbelépésével. A vádlott ekkor a földre vetette magát és kiabált, aztán az otthonból kifutott az úttestre, szemetes edényt rángatott és végül az őt nyugtatni próbáló másik gyermekfelügyelőt háton ütötte.
További Belföld híreink
Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a terhelttel szemben javítóintézeti nevelés alkalmazására tett indítványt.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Mindenki kap értesítést a rezsistopról
Minden felhasználót megillet az egyszeri, harminc százalékos kedvezmény.
Döntött a kormány: maradnak az árrésstopok
Jó intézkedés.
Az ATV megerősítette: Magyar Péter valóban bezárással fenyegette a csatornát
Az ATV nem ijedt meg a Tisza Párt elnökének kijelentésétől.
Még mindig rengetegen fordulnak orvoshoz influenza és légúti megbetegedések miatt
Kórházba múlt héten 242 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Mindenki kap értesítést a rezsistopról
Minden felhasználót megillet az egyszeri, harminc százalékos kedvezmény.
Döntött a kormány: maradnak az árrésstopok
Jó intézkedés.
Az ATV megerősítette: Magyar Péter valóban bezárással fenyegette a csatornát
Az ATV nem ijedt meg a Tisza Párt elnökének kijelentésétől.
Még mindig rengetegen fordulnak orvoshoz influenza és légúti megbetegedések miatt
Kórházba múlt héten 242 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!