Tört-zúzott, ütött, és pisztolyt tartott a nevelője fejéhez egy fiatal a lakásotthonban, Somogyban

A vádiratban foglaltak szerint a fiatalkorú terheltet kilencéves korában vették nevelésbe, azonban a gondozási helyén agresszív és tiszteletlen viselkedése miatt számos konfliktust generált.

A fiúnak 2025 márciusában egy foglalkozáson kellett volna részt vennie, ami miatt indulatos lett, ezért a foglalkozás helyett a lakásotthon konyhájába indult, ahol a mikrohullámú sütőt leverte, kisebb használati tárgyakat vágott a földhöz, üvegpoharakat tört össze. A vádlott ezek után sem tudott úrrá lenni dühén, hanem a nevelői szobában a pedagógiai asszisztens arcát próbálta ütni, amely ütéseket a férfinak alkarjával sikerült kivédenie.