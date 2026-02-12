A Duna mélyén találtak rá egy tizenegy éve eltűnt autóra és sofőrjére

Tizenegy év után, február 9-án emeltek ki a Duna fenekéről egy autót, amelyben egy holttestet is találtak – írta a Rendészeti Államtitkárság. A gépjárművet és annak tulajdonosát, az akkor 48 éves férfit 2015-ben, Pakson látták utoljára, majd nyoma veszett. A hullámsírból végül több mentőcsapat összefogásával tudták felszínre hozni az utót és az utastérben rekedt sofőr maradványait.
A férfi eltűnése előtt még telefonon beszélt feleségével, ám utána soha többé nem volt elérhető. – A családtagok először maguk próbáltak a férfi nyomára bukkanni, majd értesítették a rendőrséget. A rendőrök a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület bevonásával kutatták az eltűnt férfi nyomait, ám nem jutottak eredményre – idézték fel a kutató-mentők közleményükben.
Hullámsír tartotta fogva az eltűnt férfit
Az eltűnéssel kapcsolatban aztán évekig semmiféle információ nem merült fel egészen addig, amíg a Duna jobb partján, Paks külterületén, a forgalmi rendszámmal együtt partra vetődött a keresett kocsi első lökhárítója.
A szekszárdi kutató-mentők kilométereken át, kitartóan, több alkalommal nekiveselkedve vizsgálták át a medret, végül januárban a szonár ötméteres mélységben nagyobb fémtárgyat jelzett.
Ezután a szekszárdi mentőcsapat tagjai a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO embereivel kiegészülve merültek alá a hideg hullámokba, és közösen sikerült a mederfenéken bő évtizede, tetején álló autót kiemelniük.
Az autó utasterében egy ismeretlen holttestet találtak, azonosításához a hatóságok szakértői vizsgálatok elvégzését rendelték el. Az elsődleges orvosi vélemény alapján nem történt idegenkezűség, az ügy tisztázását a Paksi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében folytatja.
