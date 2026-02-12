Vádat emeltek a diák ellen, aki pedagógusát és osztálytársát is bántalmazta

Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és más bűncselekmény miatt egy fiatalkorú fiú ellen, aki bántalmazott egy pedagógust és egy diákot – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön.

A diák egy társát, majd egyik tanárát is bántalmazta – A felvétel illusztráció (Forrás: Shutterstock)

A közlemény szerint a ceglédi fiú egy helyi középiskolába járt, ahol 2025 szeptemberében tartották az országos kompetenciamérést. A fiatalkorú nem akarta végrehajtani a feladatokat, szóváltásba keveredett a teremben tartózkodó pedagógusokkal.

Az egyik tanár a fiú fegyelmezése érdekében a tanterembe hívta az iskola igazgatóhelyettesét. A diák vele is szóváltásba került, trágár szavakkal illette, és ököllel meg is ütötte őt, könnyű sérüléseket okozva.

A pedagógust közfeladatot ellátó személynek kell tekinteni – hangsúlyozták.

Az esetet megelőzően, még 2025 szeptemberében a fiatalkorú vádlott egy másik diákkal került konfliktusba, akinek a ruháját festékkel leöntötte, majd bosszúból, mivel a sértett jelezte a történteket a tanárnak, megverte az osztálytársát.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette mellett alapeseti és minősített könnyű testi sértés vétségével vádolja.

A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.