Vádat emeltek a diák ellen, aki pedagógusát és osztálytársát is bántalmazta

A fiú még tavaly szeptemberben verte meg először az egyik diáktársát, majd egy másik alkalommal a fegyelmezésére érkező igazgatóhelyettest ütötte meg.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 12. 8:16
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és más bűncselekmény miatt egy fiatalkorú fiú ellen, aki bántalmazott egy pedagógust és egy diákot – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön.

sad intimidation moment Elementary Age Bullying in Schoolyard
A diák egy társát, majd egyik tanárát is bántalmazta – A felvétel illusztráció (Forrás: Shutterstock)

A közlemény szerint a ceglédi fiú egy helyi középiskolába járt, ahol 2025 szeptemberében tartották az országos kompetenciamérést. A fiatalkorú nem akarta végrehajtani a feladatokat, szóváltásba keveredett a teremben tartózkodó pedagógusokkal.

Az egyik tanár a fiú fegyelmezése érdekében a tanterembe hívta az iskola igazgatóhelyettesét. A diák vele is szóváltásba került, trágár szavakkal illette, és ököllel meg is ütötte őt, könnyű sérüléseket okozva.

A pedagógust közfeladatot ellátó személynek kell tekinteni – hangsúlyozták.

Az esetet megelőzően, még 2025 szeptemberében a fiatalkorú vádlott egy másik diákkal került konfliktusba, akinek a ruháját festékkel leöntötte, majd bosszúból, mivel a sértett jelezte a történteket a tanárnak, megverte az osztálytársát.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette mellett alapeseti és minősített könnyű testi sértés vétségével vádolja.

A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekjámbor andrás

Jámbor András jámbor népe

Pozsonyi Ádám avatarja

Nem, ők nem akarnak békét. Nem akarnak elfogadást, nem érzik úgy, hogy a másik ember is ember.

