Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

Összefogott Törökszentmiklós a három gyermekkel megözvegyült édesapáért

Az édesanya tíz nappal harmadik gyermeke születése után halt meg. A család megsegítésére jótékonysági sütivásárt szerveznek, ahol minden finomságnak óriási jelentősége lesz.

Forrás: Szoljon.hu2026. 02. 12. 8:01
Király Viktória mindössze 30 éves volt, amikor december végén cibakházi otthonában rosszul lett. A család két hét alatt elveszítette azt az édesanyát, aki alig tíz nappal azelőtt adott életet harmadik, legkisebb gyermekének – írja a Szoljon.hu. A Törökszentmiklósi Ipolyi Közművelődési Központ szervezésében március elején jótékonysági sütivásár lesz, melynek célja, hogy legalább anyagilag segíthessenek a megtört édesapának.

jótékonysági sütivásár
Jótékonysági sütivásárt rendeznek a Király család támogatására.
(Forrás: Facebook/Ipolyi Közművelődési Központ)

Jótékonysági sütivásár a cibakházi családért

A tragikus sorsú család megsegítésére már korábban is szerveződött jótékonysági akció több településen, és most a törökszentmiklósi Ipolyi Közművelődési Központ és vezetője, Medgyessy Klári is az ügy mögé állt.

Három kisgyermek és egy összetört édesapa maradt anya és társ nélkül, miután Király Viktória mindössze 30 évesen életét vesztette. Az édesapa korábban külföldön dolgozott, hogy biztosítsa a család számára a megélhetést. A legkisebb gyermek, Izabella születésére apasági szabadságra érkezett haza, hogy a megszokott módon a család mellett lehessen. A tragédia azonban mindent felülírt az apa számára. Egyedül maradt három kisgyermekkel a társa nélkül, akivel együtt képzelték el a közös, hosszú és boldog életüket. 

A család jelenleg a túlélésre koncentrál: a gyerekeknek stabilitásra, figyelemre és gondoskodásra van szükségük, amit még nehezebb úgy megvalósítani, ha közben a mindennapi megélhetés is kérdéses. Ebben a helyzetben minden segítség számít!

Minden süteménynek óriási a jelentősége

A család megsegítésére a törökszentmiklósi Ipolyi Közművelődési Központban március 7-én, szombaton 10 és 18 óra között rendezik meg a sütivásárt. A szervezők azt kérik: aki teheti, süssön, hozzon, vásároljon – vagy egyszerűen álljon oda a jó ügy mellé és adományozzon annyit, amennyi megengedhet magának.

A szervező, Medgyessy Klára nem először mozdít meg embereket hasonló ügyért. A tavalyi sütivásáron több mint egymillió forint gyűlt össze a hiányos végtaggal született Bianka számára. 

– Nekem ez a szívügyem. Szomorú, hogy most ilyen apropóból kell megmozdulni, de legutóbb is olyan összefogás volt, hogy most is megpróbáljuk –  mondta el Klári a portál megkeresésére. 

Ide kattintva megtudhatja, milyen módon lehet még támogatni a családot.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

