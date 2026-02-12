Az ablakon szökött ki az idős férfi, kutyákkal és drónokkal keresték

A kiskőrösi rendőrök a lakosság segítségét kérték egy idős férfi megtalálásához, majd hamarosan nagyszabású rendőrségi és kutyás keresés vette kezdetét, hogy mihamarabb megtalálják a férfit – számolt be az esetről a baon.hu.
Riasztást kapott a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság TIK ügyeletétől, miszerint szerdára virradóra a fülöpszállási idősek otthonából a 71 éves N. Sándor ismeretlen helyre távozott. A férfi egyébként demenciával és cukorbetegséggel küzd – közölte a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület Facebook-oldalán.
Mint írták, a férfi az éjszaka folyamán az ablakon át szökött meg az otthonból, eltűnését pedig reggel vették észre, majd azonnal átvizsgálták az épületet és értesítették a hatóságokat.
A riasztásokat követően négy járművel, öt fővel, valamint egy területkutató kutyával vonultak a helyszínre az alakulatok.
Nagy erőkkel keresték az eltűnt férfit
A csapat kiérkezésekor már több rendőri egység dolgozott a helyszínen, a kamerafelvételek és a nyomkövető kutya segítségével pedig sikerült beazonosítani az eltűnt haladási irányát. A keresést kutyákkal és drónokkal az 52-es főút irányába terjesztették ki, miközben a rendőrség tanúkutatással és további adatgyűjtéssel segítette a felderítést.
Mint kiderült, az idős férfi feltehetően stoppal eljutott Soltra, ahol zavartan bolyongott, mígnem járókelők hívtak hozzá mentőt.
A dunaújvárosi kórházba szállították, azonosítása után a keresést pedig sikeresen lezárták.
A kereséssel kapcsolatos további részleteket, valamint fotókat ide kattintva érhet el.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!