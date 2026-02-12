Rendkívüli

Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

Folytatódik a februári tavasz

Nem érdemes otthon hagyni az esernyőt.

2026. 02. 12.
Az enyhe levegő utánpótlása nem szűnik meg, sőt beáramlása inkább fokozódik. Csütörtökön a déli tájakon 15 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől nagy területen csökken a felhőzet, kisüt a nap, de északkeleten tartósan borult marad az ég. Délután ismét mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, legkésőbb a Tiszántúlon – számol be a HungaroMet.

Kora délelőtt az Észak-Alföldön is megszűnik a csapadék, majd átmeneti szünet után délután a Dunántúlon és a középső tájakon ismét többfelé elered az eső, legkevésbé délkeleten és a Tiszántúlon eshet.

A délies szél napközben olykor megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon erős széllökésekre is számítani lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, de az Északi-középhegység tágabb térségében ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Borítókép: illusztráció (Pexels)


