Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű a nap további részében, de szerda délelőttig időszakos szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Négy megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a holnapi időjárás miatt
Térkép a cikkben.
Számottevő csapadék egyelőre nem várható, majd hajnaltól előbb az északi, északkeleti részeken, szerda napközben pedig már másutt is megnövekszik a csapadék esélye. A főváros és az Északi-középhegység tágabb térségében eleinte vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat – havas eső, hó, reggelig néhol ónos eső, fagyott eső –, majd ezeken a tájakon is egyre inkább az eső válik jellemzővé. Emiatt négy megyére figyelmeztetést is kiadtak. A délies szelet élénk, napközben helyenként erős lökések kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –2 és +4 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében több fokkal hidegebb maradhat az idő.
Magyar Péternek nem maradt más eszköze, csak az erőszak és a provokáció + videó
A balmazújvárosi időközi választás megmutatta, hogy még az ellenzéki körzetekben sincs nyert ügye a Tiszának.
Orbán Viktor: A legfontosabb, hogy kimaradjunk a háborúból, de erős kormányra is szükség van hozzá + videó
Aki nem akar kimaradni, az nem tud kimaradni – fogalmazott a kormányfő Szekszárdon.
A Samsung visszautasítja a gödi üzemmel kapcsolatos vádakat
A gyár működése jogszerű és átlátható, a vállalat jogi lépéseket is kilátásba helyezett.
„Ez volt az utolsó napod!" – mondta a merénylő, mielőtt fejbe lőtte a nagyteveli polgármestert
Itt vannak a részletek a lövöldözésről.
