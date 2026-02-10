hungarometfigyelmeztetéselsőfokú figyelmeztetés

Négy megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a holnapi időjárás miatt

Térkép a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, met.hu2026. 02. 10. 16:16
illusztráció Fotó: Szakony Attila Forrás: Zalai Hírlap
Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű a nap további részében, de szerda délelőttig időszakos szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Számottevő csapadék egyelőre nem várható, majd hajnaltól előbb az északi, északkeleti részeken, szerda napközben pedig már másutt is megnövekszik a csapadék esélye. A főváros és az Északi-középhegység tágabb térségében eleinte vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat – havas eső, hó, reggelig néhol ónos eső, fagyott eső –, majd ezeken a tájakon is egyre inkább az eső válik jellemzővé. Emiatt négy megyére figyelmeztetést is kiadtak. A délies szelet élénk, napközben helyenként erős lökések kísérhetik.

Forrás: HungaroMet.hu

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –2 és +4 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében több fokkal hidegebb maradhat az idő.

 

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

Ideje volt

Bayer Zsolt avatarja

NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.

