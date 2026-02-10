Négy megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a holnapi időjárás miatt

Számottevő csapadék egyelőre nem várható, majd hajnaltól előbb az északi, északkeleti részeken, szerda napközben pedig már másutt is megnövekszik a csapadék esélye. A főváros és az Északi-középhegység tágabb térségében eleinte vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat – havas eső, hó, reggelig néhol ónos eső, fagyott eső –, majd ezeken a tájakon is egyre inkább az eső válik jellemzővé. Emiatt négy megyére figyelmeztetést is kiadtak. A délies szelet élénk, napközben helyenként erős lökések kísérhetik.

Forrás: HungaroMet.hu