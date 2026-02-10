Videón mutatjuk a férfit, aki rálőtt a nagyteveli polgármesterre, Orbán Sándorra

Hozzáfűzik, a nyomozás jelenlegi adatai szerint a férfinak korábban már voltak kényszerképzetei, és többször járt a polgármesternél. A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrök a férfit elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását. Ellene emberölés kísérlete miatt folyik a nyomozás. Az ügy előzményeiről a Magyar Nemzet többször is beszámolt, ebben a cikkben az első hírt olvashatja, itt a rendőrség megerősítését, ebben a cikkben pedig arról írtunk, hogy a férfi elég sokat járt a hivatalba, és a környezete szerint elég körülményes ember volt.

A cikkajánló alatt pedig a videót találja a merénylő elfogásáról.