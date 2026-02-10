Egy 76 éves, Pápa környéki férfi február 10-én a reggeli órákban egy fegyverrel rálőtt a nagyteveli polgármesterre az önkormányzat hivatalában – írja a közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.
Videón mutatjuk a férfit, aki rálőtt a nagyteveli polgármesterre, Orbán Sándorra
A rendőrség tette közé.
Hozzáfűzik, a nyomozás jelenlegi adatai szerint a férfinak korábban már voltak kényszerképzetei, és többször járt a polgármesternél. A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrök a férfit elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását. Ellene emberölés kísérlete miatt folyik a nyomozás. Az ügy előzményeiről a Magyar Nemzet többször is beszámolt, ebben a cikkben az első hírt olvashatja, itt a rendőrség megerősítését, ebben a cikkben pedig arról írtunk, hogy a férfi elég sokat járt a hivatalba, és a környezete szerint elég körülményes ember volt.
A cikkajánló alatt pedig a videót találja a merénylő elfogásáról.
