gyilkosságrendőrségholttestbulgária

Rejtély, hogy pontosan mi történt: különös körülmények között meghalt hat ember a hegyekben Bulgáriában

Holtan találtak hat embert az utóbbi egy hétben Bulgária nyugati részén a hegyekben – közölte kedden az országos rendőrség főigazgatója, hozzátéve, hogy a halálesetek különösek, ellentmondásos beszámolók és furcsa körülmények övezik őket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 10. 13:44
illusztráció Forrás: Pexels
Felmerül a gyilkosság és az öngyilkosság gyanúja is az ügyészség szerint – tette hozzá Zahari Vaszkov.

Három ember holttestét a rendőrség vasárnap találta meg, köztük egy 15 éves fiúét egy lakókocsiban az Okolcsica hegy környékén. Legalább kettő fejsérülést szenvedett, a harmadik boncolása még nem történt meg. A nyomozók úgy vélik, ez a három haláleset összefügg az egy héttel korábbi hármas gyilkossággal, amely a Petrohan hágó közelében történt. Annak a három embernek a halálát lőfegyver okozta, és holttestüket egy leégett hegyi kunyhóban találták meg.

A kunyhó egy természetvédelmi civil szervezeté volt, és a rendőrség szerint a hat ember közül öt ennek a szervezetnek a tagja volt. Közzétették biztonsági kamerák felvételeit, miszerint a hat ember a kunyhó előtt elbúcsúzik egymástól. A későbbi felvételek tanúsága szerint a hat közül három felgyújtotta a kunyhót. A rendőrség szerint a civil szervezet tagjai tibeti buddhizmussal foglalkozhattak, ugyanis buddhista könyveket és zászlókat találtak a kunyhó romjai között.

A rendőrség szerint négy töltényhüvely, két pisztoly és egy puska volt a holttestek közelében, és a törvényszéki szakértők megállapították, hogy a lövéseket közelről adták le az áldozatokra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

