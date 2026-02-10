Rejtély, hogy pontosan mi történt: különös körülmények között meghalt hat ember a hegyekben Bulgáriában

A kunyhó egy természetvédelmi civil szervezeté volt, és a rendőrség szerint a hat ember közül öt ennek a szervezetnek a tagja volt. Közzétették biztonsági kamerák felvételeit, miszerint a hat ember a kunyhó előtt elbúcsúzik egymástól. A későbbi felvételek tanúsága szerint a hat közül három felgyújtotta a kunyhót. A rendőrség szerint a civil szervezet tagjai tibeti buddhizmussal foglalkozhattak, ugyanis buddhista könyveket és zászlókat találtak a kunyhó romjai között.