Megerősítette a rendőrség, hogy találat érte Nagytevel polgármesterét

A portál azt írja, hogy kedden reggel egy 75 éves férfi gázpisztollyal tört be a nagyteveli polgármesteri hivatalba, ahol fegyverével rálőtt Orbán Sándorra, a település polgármesterére. Értesülésük szerint a község vezetőjének a fejét érte a találat, sérülései nem életveszélyesek. A mentők protokollja szerint a polgármesterhez mentőhelikoptert riasztottak, de végül mentőautóval szállították kórházba. A Veol cikkét ide kattintva olvashatja.