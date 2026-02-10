Megerősítette a rendőrség, hogy találat érte Nagytevel polgármesterét

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Veol megkeresésére megerősítette, hogy a nagyteveli polgármester megtámadásával kapcsolatos értesüléseik helytállóak. Az ügyben később közleményt adnak ki.
A portál azt írja, hogy kedden reggel egy 75 éves férfi gázpisztollyal tört be a nagyteveli polgármesteri hivatalba, ahol fegyverével rálőtt Orbán Sándorra, a település polgármesterére. Értesülésük szerint a község vezetőjének a fejét érte a találat, sérülései nem életveszélyesek. A mentők protokollja szerint a polgármesterhez mentőhelikoptert riasztottak, de végül mentőautóval szállították kórházba. A Veol cikkét ide kattintva olvashatja.
Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, akkor azt írtuk, a hivatalban három lövés dördült, ebből kettő érte a polgármestert. Ezt a cikket ide kattintva olvashatja.
