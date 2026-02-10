Gyakori vendég volt a hivatalban a férfi, aki meglőtte Orbán Sándort, Nagytevel polgármesterét

Kiderítették azt is, hogy a támadó egy 76 éves férfi volt, aki csak pár éve költözött a településre, de rendszeresen bejárt a hivatalba, ugyanis folyamatosan voltak kérdései, problémái, amelyekre válaszokat várt. A környezete szerint a férfi meglehetősen körülményes ember, és ezúttal is azért ment oda, hogy a polgármesterrel beszéljen. Ennek ellenére a portál információi szerint különös konfliktus nem volt közöttük.