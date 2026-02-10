polgármesterorbán sándornagytevelmerénylet

Gyakori vendég volt a hivatalban a férfi, aki meglőtte Orbán Sándort, Nagytevel polgármesterét

Meglehetősen körülményes ember a 76 éves S. J. a környezete szerint.

2026. 02. 10. 14:00
nagyteveli polgármesteri hivatal
nagyteveli polgármesteri hivatal Fotó: google maps
Lövések dördültek el a nagyteveli polgármesteri hivatalban kedd délelőtt fél kilenc környékén – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet. Egy férfi gázpisztollyal tört be az épületre, majd többször rálőtt a polgármesterre, Orbán Sándorra. A Blikk most arról ír, hogy a hivatal folyosójáról nyílik egy óvodai csoportszoba is, úgy tudni, amint meghallották a lövéseket, a gyerekeket az óvónők az ablakokon át menekítették ki.

Kiderítették azt is, hogy a támadó egy 76 éves férfi volt, aki csak pár éve költözött a településre, de rendszeresen bejárt a hivatalba, ugyanis folyamatosan voltak kérdései, problémái, amelyekre válaszokat várt. A környezete szerint a férfi meglehetősen körülményes ember, és ezúttal is azért ment oda, hogy a polgármesterrel beszéljen. Ennek ellenére a portál információi szerint különös konfliktus nem volt közöttük.

Állítólag a 76 éves S. J.  elindult az ajtóhoz, aztán visszafordult, előkapta a fegyvert és lőtt hármat – fogalmaznak, illetve, egy korábbi rendőrségi bejegyzésre hivatkozva azt írják, a férfinak korábban már voltak kényszerképzetei. 

A sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrök a férfit elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását. Ellene emberölés kísérlete miatt folyik a nyomozás.

 

